L'iPhone SE 4 sarà identico all'iPhone 14

Nelle scorse ore, sono emersi nuovi e interessanti dettagli in merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di iPhone SE 4, la nuova versione della variante “low cost” del “melafonino” di cui si vocifera a più riprese ormai da diverso tempo a questa parte.

iPhone SE 4 come iPhone 14

Stando a quanto riferito, con l’avvento del nuovo iPhone SE 4, Apple prevede di mandare definitivamente in pensione il vecchio design in stile iPhone 8 che ha usato per le due generazioni precedenti del modello in questione. Il nuovo smartphone, infatti, avrà un aspetto molto più moderno e dimensioni del display maggiori, somigliando in tutto e per tutto al modello base di iPhone 14.

Andando più in dettaglio, viene riferito che ‌iPhone SE‌ 4 utilizzerà una versione modificata dello chassis esistente di ‌iPhone 14‌, con lo stesso design piatto. Le dimensioni dell’‌iPhone SE‌ 4 nella sua fase attuale corrispondono esattamente a quelle del modello base ‌iPhone 14‌.

Inoltre, voci recenti confermano anche che il modello SE dello smartphone Apple‌ di quarta generazione non includerà un pulsante home Touch ID, ma presenterà invece un design a tutto schermo derivato dall’‌iPhone 14‌, con Face ID come mezzo per l’identificazione biometrica.

Rispetto ad iPhone 14 è tuttavia atteso un peso minore, corrispondente a circa 165 g, dovuto alla rinuncia alla seconda fotocamera sul retro. La fotocamera principale dovrebbe essere da 48 MP, con nome in codice Portland.

Altre importanti differenze rispetto ad iPhone 14 dovrebbero essere la presenza della porta USB-C e del tasto Azione posto sulla parte laterale. Quest’ultimo dovrebbe venire in realtà introdotto su tutta la prossima lineup.