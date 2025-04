Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 supporterà le RAM LPDDR6

Qualcomm si prepara a lanciare il suo prossimo SoC di punta destinato ai dispositivi mobili ad alte prestazioni, vale a dire lo Snapdragon 8 Elite Gen 2, successore dell’attuale e già molto performante Snapdragon 8 Elite. Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova generazione rappresenterà un passo avanti significativo rispetto al predecessore, grazie a un processo produttivo a 3 nm di terza generazione di TSMC e a una serie di miglioramenti tecnici che contribuiranno ad aumentare ancor di più l’efficienza computazionale ed energetica a parità di core.

Qualcom Snapdragon 8 Elite Gen 2 aggiunge il supporto alle RAM LPDDR6

Uno dei cambiamenti più rilevanti del nuovo SoC Qualcomm riguarda la memoria cache. Lo Snapdragon 8 Elite ha 12 MB di cache L2 per cluster, per un totale di 24 MB, ma Snapdragon 8 Elite Gen 2 dovrebbe passare a 16 MB per cluster, arrivando potenzialmente a 32 MB complessivi per quanto riguarda la cache L2. Non è specificato se l’aumento coinvolga anche la cache L3, ma questo incremento si tradurrà più che sicuramente in un beneficio prestazionale, specie nelle operazioni computazionali più pesanti e impegnative.

I primi test indicano un miglioramento del 30%, anche se non è ancora chiaro il SoC di riferimento da cui è stato calcolato questo dato. Un presunto punteggio emerso da AnTuTu, tuttavia, mostra un vantaggio del 40,7% rispetto al Snapdragon 8 Elite, il che conferma sicuramente un impressionante step.

A garantire maggiori prestazioni sullo Snapdragon 8 Elite Gen 2 sono i nuovi core “Pegasus” di Qualcomm, testati a 5,00 GHz, accompagnati dal supporto alla memoria LPDDR6, che offre maggiore efficienza e velocità. Tuttavia, il chip resterà comunque compatibile con LPDDR5X, dando più flessibilità ai produttori. Altro punto di forza è l’adozione dell’estensione SME di ARM, che potrebbe garantire un incremento fino al 20% nei carichi multi-core, sfidando avversari come l’M4 di Apple.

Trattandosi di rumor, è bene restare prudenti dato che nulla è ancora ufficiale. Sicuramente vedremo però Snapdragon 8 Elite Gen 2 fare da protagonista del mercato mobile, in un settore sempre più competitivo.