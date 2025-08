Internxt compie 5 anni, ma il regalo è per te: 85% di sconto sul cloud a vita

Internxt festeggia il suo quinto anniversario con una promozione imperdibile: l’85% di sconto su tutti i piani a vita. Una sola spesa per garantirti privacy, sicurezza e libertà digitale per sempre. L’offerta è disponibile soltanto per un tempo limitato.

Tutti i vantaggi di Internxt

Internxt nasce con una missione chiara: proteggere i dati degli utenti da accessi non autorizzati, fughe dati e minacce in generale. A differenza di altri servizi cloud, Internxt non memorizza password né dati sensibili, utilizza una crittografia end-to-end AES-256 con tecnologia “zero-knowledge” e frammenta ogni file prima ancora che lasci il tuo dispositivo. In pratica, solo tu puoi accedere ai tuoi dati. Nessun altro, nemmeno Internxt.

Il servizio è open-source e verificato, con codice disponibile su GitHub e controllabile da chiunque. La trasparenza è un valore fondante. E la sicurezza è certificata: Internxt è verificato da Securitum, leader europeo nel penetration testing, e conforme al GDPR al 100%.

Con questa promozione, puoi scegliere tra tre piani a vita con sconti dell’85%:

Essenziali con 1 TB a 135 euro invece di 900 euro

con 1 TB a 135 euro invece di 900 euro Premium con 3 TB a 285 euro invece di 1900 euro

con 3 TB a 285 euro invece di 1900 euro Definitivo con 5 TB a 435 euro invece di 2900 euro

Una sola spesa, nessun abbonamento mensile. In più, ogni piano include: assistenza clienti premium, tema anniversario gratuito, maglia autografata del Valencia CF (questi ultimi due solamente in virtù della promo limitata), e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Internxt è la scelta ideale per fotografi professionisti che vogliono conservare i propri scatti in modo sicuro, aziende che archiviano documenti riservati, studenti e docenti che desiderano uno spazio privato per materiali accademici, oppure utenti “medi” che vogliono tenere lontani occhi indiscreti da foto e documenti personali.

Scegli tra i piani 1 TB, 3 TB o 5 TB, risparmiando l’85% sul prezzo originale: festeggia i 5 anni di Internxt e abbonati a uno dei piani a vita a prezzo scontatissimo.