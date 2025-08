Apple svelerà l'iPhone 17 il 9 settembre? Pare proprio di sì!

Mancano 35 giorni e il countdown è iniziato. Secondo fonti tedesche ora sappiamo esattamente quando Apple svelerà l’iPhone 17: martedì 9 settembre 2025.

iPhone 17, Apple fissa la data: il 9 settembre 2025

iPhone-Ticker, sito tedesco specializzato in Apple, sostiene di aver ricevuto informazioni riservate da operatori mobili tedeschi che confermano la data. E se guardiamo la storia recente, tutto torna. iPhone 16 presentato il 10 settembre 2024, iPhone 15 il 12 settembre 2023, iPhone 14 il 7 settembre 2022. Apple è una macchina da guerra quando si tratta di tempistiche, e il 9 settembre si inserisce perfettamente nel suo schema consolidato. C’è solo una data che Apple evita sempre come la peste: l’11 settembre. Il motivo è ovvio e rispettoso.

Il copione è sempre lo stesso e funziona come un orologio svizzero. Presentazione di martedì, preordini dal venerdì successivo (12 settembre), arrivo nei negozi il 19 settembre. È una “coreografia” perfetta che Apple ha affinato negli anni e che permette di massimizzare l’hype mantenendo l’interesse alto per più di una settimana.

Stati Uniti, Cina, Europa e Giappone saranno i primi mercati a ricevere gli iPhone 17, confermando la strategia dei “mercati premium first” che Apple segue religiosamente.

Non solo iPhone…

Ma iPhone 17 potrebbe non essere l’unico protagonista. Apple Watch Series 11, il nuovo Apple Watch Ultra e gli AirPods Pro di nuova generazione sono tutti in fila per fare il loro debutto.

Il design che rompe con la tradizione

Tutti i rumors convergono su un punto: iPhone 17 avrà un aspetto completamente diverso. Modulo fotocamera riposizionato, logo Apple spostato, geometrie inedite. Le foto di presunti avvistamenti di prototipi in pubblico sembrano confermare che Apple ha deciso di rompere con la tradizione estetica degli ultimi anni.

Una delle novità più intriganti riguarda la gamma. Il modello Plus potrebbe essere definitivamente archiviato, sostituito da una variante “Air” o “Slim”. È un cambio di strategia importante che dimostra come Apple sia disposta a sacrificare modelli consolidati per esplorare nuovi territori.