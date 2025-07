iPhone 17: aumento del prezzo di 50 dollari

Quanto costeranno i nuovi iPhone 17 a cui Apple toglierà i veli a settembre? A rispondere ci ha pensato l’analista Jefferies Edison Lee nella sua ultima nota agli investitori. Stando a quanto emerso, l’azienda dovrebbe implementare un incremento di 50 dollari in tutta la gamma per compensare l’aumento dei costi dei componenti e delle tariffe cinesi.

iPhone 17: prezzo maggiorato di 50 dollari su tutta la gamma

Come anticipato, l’aumento dei prezzi è previsto per tutti i modelli di iPhone 17, per cui per il 17 base, per il 17 Air (che stando a quanto emerso sino a questo momento dovrebbe andare a rimpiazzare il modello Plus), per il 17 Pro e per il 17 Pro Max. Negli Stati Uniti, gli attuali modelli di iPhone 16 presentano prezzi a partire da 799 dollari, mentre in Italia si parte da 979 euro, al netto di eventuali sconti che vengono eventualmente applicati sul prezzo di listino, chiaramente.

La previsione dell’analista è arrivata mentre ha dato alle azioni AAPL un rating Hold, citando forti vendite di iPhone nel secondo trimestre del 2025. Le società di telecomunicazioni statunitensi hanno registrato una crescita delle apparecchiature del 22% anno su anno, la più alta in sei trimestri, secondo la nota dell’analista.

Sempre restando in tema, già a maggio scorso il Wall Street Journal aveva riferito che Apple stava considerando di aumentare i prezzi per i suoi prossimi modelli di iPhone 17. Secondo la testata, il colosso di Cupertino andrebbe a giustificare con i consumatori il potenziale incremento de costi con nuove funzionalità e modifiche al design, invece che attribuirli alla questione merci provenienti dalla Cina.