iPhone 17: Apple sta valutando di alzare i prezzi

La gamma iPhone 17 in arrivo questo autunno potrebbe costare di più di quella attualmente in carica. Apple, infatti, sarebbe seriamente intenzionata ad aumentare i prezzi dei suoi prossimi smartphone, almeno stando a quanto emerso da un recente report che è stato diffuso dal The Wall Street Journal.

iPhone 17: Apple dovrà inevitabilmente aumentare i prezzi

La cosa, in realtà, non sorprende in modo particolare considerando i tempi che corrono, mentre a farlo è il fatto che il colosso di Cupertino sarebbe pronto a giustificare il tutto senza alcun riferimento ai dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni dalla Cina, ma facendo leva sull’innovazione tecnologica.

Durante l’ultima conference call sugli utili con gli investitori, Tim Cook ha confermato che i dazi commerciali stanno costando all’azienda circa 900 milioni di dollari solo nel trimestre in corso, ma ha evitato di rispondere alla cruciale domanda relativa al possibile aumento di prezzi per gli iPhone.

Tuttavia secondo fonti interne alla catena di fornitura citate dal The Wall Street Journal, Apple non potrà compensare i costi dei dazi solo con tagli o trattative coi fornitori, per cui per evitare una riduzione dei margini, l’azienda dovrà inevitabilmente aumentare i prezzi.

Non ci si può però aspettare che la “mela morsicata” sia trasparente su questo punto. Sempre secondo il report, come anticipato, l’azienda non ammetterà che l’aumento dei prezzi è causato dai dazi, in special modo per escludere possibili ritorsioni di Donald Trump, il quale ha già mostrato ostilità verso chi collega pubblicamente i rincari alle attuali politiche commerciali.