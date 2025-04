Google Pixel 9a: eseguito il primo tearodwn

Il Google Pixel 9a, l’ultimo smartphone di fascia media lanciato da “big G”, è stato sottoposto al primo teardown in assoluto da parte dal canale YouTube PBKReviews. Lo smontaggio arriva in anticipo rispetto alla sua commercializzazione, che in Italia è prevista per il 14 aprile.

Google Pixel 9a: punteggio di 7,5 su 10 per la riparabilità

Come visibile nel video annesso di seguito, il Google Pixel 9a è costruito in modo piuttosto semplice da smontare. La cover posteriore, realizzata in plastica, che rispetto al vetro riduce il rischio di rotture durante l’apertura del dispositivo, può essere rimossa applicando calore e utilizzando una ventosa e plettri.

Una volta aperto, lo smartphone rivela una vapor chamber per la gestione della temperatura, elemento che su un device di fascia media appare particolarmente interessante. Inoltre, per migliorare la dissipazione del calore, Google ha deciso di implementare dei fogli di rame fissati con pasta termica sui componenti principali.

La progettazione dello smartphone in generale appare quindi abbastanza buona, ma non mancano le note dolenti, come si suol dire. Più precisamente, la linguetta per la rimozione della batteria non è particolarmente efficiente, in quanto troppo sottile e tendente a spezzarsi con facilità durante il processo di estrazione. Inoltre, alcuni componenti della motherboard risultano saldati, come la porta USB-C e il lettore SIM, il che può complicare e rendere più costose eventuali riparazioni.

Ad ogni modo, il Google Pixel 9a ha ottenuto un punteggio di 7,5 su 10 per la riparabilità. Tra gli elementi particolarmente positivi vi è la facilità di accesso al dispositivo anche dal display, un aspetto che semplifica la sostituzione dello schermo senza dover smontare tutto.