Samsung: stop agli aggiornamenti per i Galaxy S20

Quando Samsung ha introdotto la gamma Galaxy S20 nel 2020, l’azienda si è impegnata a offrire quattro anni di sicurezza e tre anni di aggiornamenti per il sistema operativo Android. Ora, però, il tempo è scaduto e i possessori degli smartphone in questione, parte di una delle più popolari serie dell’azienda, devono dire addio agli update.

Infatti, dopo quattro anni di supporto continuo e un periodo di proroga concesso nell’aprile scorso, il colosso sudcoreano ha ufficialmente rimosso il Galaxy S20, il Galaxy S20+ e il Galaxy S20 Ultra dal proprio calendario di aggiornamenti. Quello rilasciato pochi giorni fa, con le patch di marzo 2025, rappresenta pertanto l’ultimo atto del percorso di assistenza.

In genere, i dispositivi Galaxy ricevono aggiornamenti di sicurezza su base mensile per circa un anno, dopodiché ricevono aggiornamenti su base trimestrale. Prima di raggiungere lo stato di fine vita, molti dispositivi Galaxy ricevono solo due aggiornamenti di sicurezza all’anno. Tuttavia, i “fiori all’occhiello” di solito continuando a ricevere update di sicurezza su base trimestrale fino alla fine del loro ciclo vitale.

È bene precisare che gli aggiornamenti software non sono importanti solo perché possono portare in dote nuove interface e funzioni, ma anche e soprattutto perché rappresentano la prima linea di difesa contro le minacce informatiche che, è risaputo, sono continuamente in evoluzione. Senza patch di sicurezza regolari, qualsiasi dispositivo è potenzialmente vulnerabile.

Da tenere presente che il Galaxy S20 FE, che è stato lanciato nell’ottobre 2020, è ancora inserito nel programma di aggiornamento trimestrale della sicurezza, il che significa che il dispositivo otterrà gli update di sicurezza ogni quattro mesi, per il momento. Tuttavia, non è escluso che, anche in tal caso, il “pensionamento” possa essere dietro l’angolo.