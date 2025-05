Redmi Pad Pro a prezzo stracciato: codice promo sul tablet Xiaomi

Allunga le mani su Xiaomi Redmi Pad Pro grazie alla super offerta di eBay disponibile in questo momento. A tagliare il prezzo del tablet ci pensa il codice promozionale da attivare sul marketplace. È perfetto per i giochi mobile e per lo streaming di contenuti multimediali come film, serie TV e video, ma all’occorrenza può anche diventare un piccolo notebook se abbinato a una tastiera wireless, così da tornare utile per la produttività in movimento.

Su eBay il tablet Xiaomi a prezzo davvero stracciato

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata HyperOS e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni, senza alcuna limitazione. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione. Per saperne di più ti consigliamo invece di fare un salto sulla pagina dedicata.

Display da 12,1 pollici con risoluzione 25601600 pixel e refresh rate 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

due fotocamere da 8 megapixel (anteriore e posteriore e anteriore);

batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Tutto ciò che devi fare per acquistare il tablet Redmi Pad Pro di Xiaomi al prezzo finale di soli 211 euro è applicare il codice promozionale PIT10PERTE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. È molto semplice, non serve altro. L’immagine qui sotto ti mostra come fare.

Ti segnaliamo infine che puoi contare sull’affidabilità di un venditore professionale che ha ricevuto migliaia di feedback positivi dai clienti su eBay. Se decidi di ordinarlo adesso, il dispositivo arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni, con la consegna gratis. Hai inoltre la possibilità di scegliere la colorazione che preferisci tra quelle proposte (fino al sold out).