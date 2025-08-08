Tutti vogliono Xiaomi Smart Band 10: tuo con lo sconto su Amazon

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon per il nuovo Xiaomi Smart Band 10. Lanciato da poche settimane, è l’ultima evoluzione di uno dei prodotti di maggior successo nella categoria smartband. I miglioramenti introdotti rispetto alle generazioni precedenti sono molti. Non lasciarti sfuggire l’occasione: acquistalo in sconto prima del sold out. Ha in dotazione la connettività Bluetooth 5.4 e i sensori accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, cardiofrequenzimetro, saturimetro e di luce ambientale, la compatibilità è prevista con Android e iOS.

Xiaomi Smart Band 10 è in offerta su Amazon

Combina una tecnologia avanzata e un design elegante e impermeabile fino a 5 ATM, per accompagnarti in ogni momento della giornata. Integra un display AMOLED da 1,72 pollici con cornici sottili e luminosità fino a 1.500 nit, per una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, mentre il refresh rate da 60 Hz assicura una fluidità senza compromessi nelle animazioni. La batteria a lunga durata con ricarica magnetica, capace di garantire fino a 21 giorni di autonomia, elimina la necessità di effettuare ricariche frequenti. Ancora, supporta oltre 150 modalità sportive e il monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca, diventando così un alleato prezioso sia per l’allenamento che per il benessere. Tra gli altri punti di forza ci sono l’analisi del sonno per migliorare la qualità del riposo e la cassa in alluminio. Per altre informazioni visita la scheda completa.

Approfitta dello sconto di oggi e metti al polso (o regala) il nuovo Xiaomi Smart Band 10 al prezzo di soli 43,99 euro, con un buon risparmio. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,5/5.

C’è anche la consegna gratis, entro domani se lo ordini adesso. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, non passando da intermediari per garantire l’originalità del prodotto e la massima affidabilità.