Modem 5G Apple in iPhone SE 4, iPad, Mac e Vision Pro

Le indiscrezioni circolano da molti mesi, ma ora sembrano quasi una certezza. Le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, affermano che il primo modem 5G di Apple verrà integrato nell’iPhone SE 4 che arriverà sul mercato nel primo trimestre 2025 (forse entro marzo). I modelli successivi verranno usati anche per iPad, Mac e Vision Pro.

Apple abbandona Qualcomm

Dopo oltre cinque anni dall’acquisizione della divisione di Intel e numerosi problemi tecnici, Apple ha finalmente realizzato il suo modem 5G (nome in codice Sinope). Debutterà ufficialmente in primavera con il nuovo iPhone SE 4. Questo modello entry level della serie dovrebbe avere anche uno schermo OLED da 6,1 pollici, processore A18 e 8 GB di RAM (requisito minimo per Apple Intelligence). Il design è simile a quello dell’iPhone 14, quindi verrà eliminato il pulsante Home con Touch ID.

Secondo Gurman, molti dipendenti usano un iPhone con il modem 5G in varie parti del mondo per testare il funzionamento con le reti degli operatori telefonici. Non è tuttavia avanzato come quelli di Qualcomm. Supporta solo le frequenze sub-6 GHz (non quelle mmWave) e solo l’aggregazione di quattro portanti. In base ai test di laboratorio, la velocità massima in download è circa 4 Gbps.

Il primo modem 5G di Apple verrà integrato anche nell’iPhone 17 Air (o Slim) che avrà uno spessore di 2 millimetri inferiore a quello dell’iPhone 16 Pro. Il modello successivo (nome in codice Ganymede) troverà posto negli iPhone 18 del 2026 e supporterà anche le frequenze mmWave, quindi offrirà prestazioni superiori.

Nel 2027 arriverà la terza generazione (nome in codice Prometheus) che dovrebbe raggiungere le prestazioni dei modem di Qualcomm. Supporterà funzionalità AI e le reti satellitari.

I modem 5G di Apple verranno integrati anche negli iPad e, per la prima volta, nei Mac (non prima del 2026). Probabile infine l’uso di un modem 5G per i futuri Vision Pro e negli occhiali per la realtà aumentata.