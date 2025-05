Windows 11, avrà una nuova pagina Impostazioni avanzate

Windows 11 sta per ricevere una nuova sezione Impostazioni con alcune funzionalità avanzate. In realtà, non si tratta di una novità assoluta, ma piuttosto di un riadattamento della sezione “Per sviluppatori”, dove utenti e sviluppatori possono modificare varie funzioni aggiuntive. Microsoft probabilmente ha capito che queste opzioni sono utili non solo per gli sviluppatori e il cambio di nome in “Avanzate” potrebbe rendere le cose più chiare.

Nuova pagina Impostazioni avanzate per Windows 11

La notizia sulla pagina “Avanzate” arriva, come spesso accade, da un attento appassionato di Windows, @phantomofearth su X. Oltre al nuovo nome, questa area dell’app Impostazioni sta subendo un leggero restyling e l’aggiunta di nuove funzionalità.

Windows 11's "For developers" settings page is getting a revamp, with a new name: "Advanced"! It's the new home for several Dev Home features and bits, including the long paths toggle, virtual workspace options page and File Explorer source code integration. Also, layout updates. pic.twitter.com/5yK4zXZ2tS — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 1, 2025

Microsoft ha recentemente interrotto l’app Dev Home, promettendo di integrare alcune parti direttamente nel sistema operativo. Ora ne vediamo il risultato. Le nuove funzionalità nella sezione “Avanzate” includono la possibilità di attivare i percorsi lunghi nelle directory, le impostazioni di Virtual Workspaces, l’integrazione del codice sorgente in Esplora file e altro ancora. Inoltre, Microsoft sta riorganizzando le cose con gruppi di funzionalità come Barra delle applicazioni, Esplora file, Terminale, Virtual Workspaces e altro.

Per ora solo in Windows Server, ma presto su tutte le versioni

Al momento, la nuova pagina “Avanzate” è presente solo nella build 26404 di Windows Server. È nascosta di default e per attivarla bisogna armeggiare come al solito con gli ID delle funzionalità. Probabilmente non ci vorrà molto perché appaia nelle versioni consumer di Windows 11 nel programma Insider, quindi occhi aperti alle nuove build nei prossimi giorni e settimane.

Sempre più impostazioni migrano dal vecchio Pannello di controllo

Per chi se lo fosse perso, l’app Impostazioni sta ricevendo sempre più elementi dal vecchio Pannello di controllo. Presto, Windows 11 avrà impostazioni moderne per la tastiera, dandoci un motivo in meno per usare il vecchio Pannello di controllo.