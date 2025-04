Windows 11, le funzioni della tastiera arrivano sull'app Impostazioni

La scorsa settimana Microsoft ha rilasciato numerose build di anteprima di Windows 11 e aggiornamenti non di sicurezza. Il piatto forte è stato l’aggiornamento di Windows 11 24H2, carico di nuove funzioni AI. Altri aggiornamenti erano minori, ma comunque con alcune funzionalità interessanti.

Le versioni Dev e Beta più recenti continuano la lenta ma inesorabile marcia di Microsoft per seppellire il vecchio Pannello di controllo a favore dell’app Impostazioni. Dopo aver “traslocato” le opzioni del mouse, ora è il turno della tastiera.

Come svelato da @Phantomofearh su X, le recenti build di anteprima di Windows 11, spostano alcune opzioni per la personalizzazione della tastiera dal Pannello di controllo alle Impostazioni. Le build 26200.5570 (Dev) e 22635.5305 (Beta) di Windows 11 introducono nelle Impostazioni la possibilità di regolare il ritardo di ripetizione dei caratteri (quanto a lungo si deve tenere premuto un tasto per iniziare a ripeterlo) e la velocità di ripetizione dei caratteri (quanto velocemente si ripetono).

Welcome to yet another episode of Control Panel options moving to Settings. Hidden (not available by default) in the latest Dev and Beta CUs: migrated keyboard character repeat delay and repeat rate options in Settings > Accessibility > Keyboard. pic.twitter.com/Xgfi1xOXkf

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 25, 2025