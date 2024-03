Windows 11: dal Pannello di Controllo alle Impostazioni

All’interno di Windows 11, ancora oggi, coesistono il vecchio Pannello di Controllo e la nuova app Impostazioni. In alcuni casi, le configurazioni relative al sistema operativo o alle componenti del PC possono essere eseguite indistintamente attraverso l’uno o l’altro metodo. In altri, invece, è obblicatoriamente ancora necessario affidarsi all’interfaccia ereditata dalle versioni di un tempo. È comunque in atto un (lento, ma inesorabile) processo di migrazione, come testimoniato da uno degli ultimi aggiornamenti rilasciati da Microsoft in anteprima per la fase di test.

Migrazione dal Pannello di Controllo alle Impostazioni in Windows 11

Utilizzando un laptop, ad esempio, con la versione 24H2 della piattaforma sarà possibile agire sulla gestione della batteria nei casi di chiusura del coperchio e di pressione del pulsante di accensione, direttamente dall’app Impostazioni (all’interno di Sistema, Alimentazione e batteria). Lì saranno presenti alcune opzioni relative al comportamento del computer durante l’alimentazione a batteria o da rete elettrica. Al momento trovano posto solo nel Pannello di Controllo, come mostrato nello screenshot qui sotto, che abbiamo appena catturato su W11 23H2.

Lo stesso varrà per la gestione dei profili colore del monitor, che troverà posto nell’app Impostazioni (in Sistema, Schermo). Anch’essa è al momento relegata in esclusiva al Pannello di Controllo.

Ancora, qualcosa del tutto simile avverrà con gli spazi di archiviazione e con la crittografia dei dischi mediante BitLocker.

Come reso noto il mese scorso, il nome ufficiale e definitivo scelto da Microsoft per la versione 24H2 di Windows 11 è 2024 Update. Il suo debutto è previsto per la seconda metà dell’anno, indicativamente in autunno.

Il tradizionale Pannello di Controllo del sistema operativo ha esordito nell’ormai lontano 1985, quasi quattro decenni fa, con la versione 1.0 della piattaforma. La transizione verso l’app Impostazioni ha preso il via nel 2012 con l’arrivo di Windows 8, ma come appena visto non è ancora giunta a conclusione.