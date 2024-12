Apple TV e HomePod mini con chip Proxima?

Apple utilizzerà il suo chip Proxima per la connettività Wi-Fi e Bluetooth a partire dal 2025. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, l’azienda di Cupertino abbandonerà gradualmente Broadcom. I primi dispositivi dovrebbero essere il set-top box Apple TV e lo smart speaker HomePod mini.

Solo chip Apple nei futuri prodotti

Apple ha deciso di chiudere i rapporti commerciali con Qualcomm, realizzando un modem 5G che verrà integrato inizialmente nell’iPhone SE 4 e successivamente negli altri dispositivi (iPhone 17 Air, iPhone 18, iPad, Mac e Vision Pro). Lo stesso accadrà per i chip Wi-Fi e Bluetooth, attualmente forniti da Broadcom.

Secondo le fonti di Gurman, il chip Proxima (nome in codice) è in sviluppo da diversi anni. Verrà prodotto da TSMC e debutterà nel 2025. L’obiettivo dell’azienda di Cupertino è integrare strettamente il chip wireless con gli altri componenti hardware per incrementare l’efficienza energetica.

Apple è uno dei principali clienti di Broadcom (circa il 20% delle entrare), quindi il “divorzio” avrà sicuramente un grande impatto sul bilancio dell’azienda di San Jose. Broadcom continuerà però a fornire altri componenti, tra cui i filtri a radiofrequenza per i modem. La collaborazione tra le due aziende si estenderà alla progettazione di un chip AI per server.

Secondo Gurman, i primi prodotti con chip Proxima saranno i nuovi Apple TV e HomePod mini che debutteranno nel corso del 2025. Successivamente troverà posto in altri dispositivi (iPhone 17, Mac e iPad). L’abbandono di Broadcom avverrà gradualmente perché Apple non può competere in termini di quantità e prestazioni (il chip supporterà lo standard Wi-Fi 6E, non Wi-Fi 7).