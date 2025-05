Mini PC (Intel, 8+128GB) ultra economico: solo 114,99 euro in offerta Amazon

Amazon lancia un’offerta molto interessante su questo Mini PC entry-level perfetto per diversi scenari di utilizzo. Grazie ad uno sconto lampo puoi acquistarlo a soli 114,99 euro invece di 159,99, con spedizione Prime e persino il pagamento a rate disponibile al checkout.

La scheda tecnica del Mini PC, di marchio BMAX, include un processore Intel Celeron N4000 da 4 MB con frequenza base di 1,1 GHz e burst fino a 2,6 GHz, con 8GB di RAM DDR4 e 128GB di memoria interna eMMC. Pronto all’uso, arriva con Windows 11 Pro preinstallato ed è dotato di un chip grafico che supporta la risoluzione fino a 4k 60Hz tramite la porta HDMI integrata.

La connettività WiFi e Bluetooth 4.2 permettono connessioni stabili e veloci, mentre sono presenti anche 2 porte USB 3.0 e 1 porta ethernet. Dalle dimensioni super compatte e dal design senza ventola, è un Mini PC adatto per l’uso quotidiano e la navigazione, per fare da media center, per lo smart working leggero o da usare anche come server domestico o per didattica e coding.

Una soluzione entry level che può soddisfare dunque diverse esigenze: acquista adesso il Mini PC a soli 114,99 euro invece di 159,99.