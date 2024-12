Apple progetta un campanello smart con Face ID

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha svelato un’altra interessante notizia relativa ai piani di Apple per la smart home. Tra i vari prodotti attualmente in sviluppo ci sarebbe anche un campanello smart con Face ID. I futuri AirPods Pro dovrebbero invece offrire specifiche funzionalità per il monitoraggio della salute come Apple Watch.

Campanello con Face ID per aprire la porta

La maggioranza dei profitti di Apple deriva da iPhone, iPad e Mac. Nel corso degli anni, l’azienda di Cupertino ha cercato di entrare in altri mercati, ma con scarsi risultati. Il visore Vision Pro è un prodotto di nicchia (troppo costoso), mentre il progetto dell’auto a guida autonoma è stato cancellato.

I tre mercati scelti per il futuro sono: intelligenza artificiale, robotica e smart home. L’ingresso nel primo è già avvenuto con Apple Intelligence, ma in maniera graduale. Per i prodotti “robotici” si dovrà attendere almeno fino al 2026. Più vicino invece il lancio dei prodotti per la smart home, tra cui un Home Hub con schermo da 6 pollici e una videocamera di sicurezza. Probabile anche una Apple TV e un HomePod mini con chip Proxima nel 2025.

Un altro dispositivo smart in sviluppo è un campanello smart con Face ID. Sfruttando il riconoscimento facciale dei residenti sarà possibile sbloccare la serratura della porta di ingresso all’abitazione, in modo analogo allo sblocco dell’iPhone.

Il campanello dovrebbe essere compatibile con serrature di terze parti che supportano Apple HomeKit. Probabile una partnership con produttori di serrature già sul mercato. Secondo Gurman potrebbe essere utilizzato il chip Proxima (Wi-Fi + Bluetooth) per la connettività.

Ci sono però alcuni rischi. Face ID è affidabile, ma non garantisce l’assoluta certezza che la serratura si sblocchi solo con il viso dei residenti. In caso di partnership, Apple dovrà essere certa della sicurezza delle serrature. In alternativa potrebbe vendere la tecnologia a terze parti, come Logitech o Belkin.

AirPods Pro per monitorare la salute

Apple Watch ha ricevuto diverse funzionalità per il monitoraggio della salute nel corso degli anni. Secondo Gurman, lo stesso accadrà per gli auricolari wireless, in particolare per gli AirPods Pro.

Ciò avverrà gradualmente, in quanto sono in corso test per specifici miglioramenti. La prima funzionalità dovrebbe essere la misurazione della frequenza cardiaca. Successivamente potrebbe essere aggiunta la misurazione della temperatura corporea. Gli utenti potranno quindi usare gli auricolari al posto dello smartwatch.