Apple smart display simile all'iMac G4 del 2002?

A partire da oggi, Apple annuncerà nuovi Mac con chip M4. Come è noto da alcune settimane, l’azienda di Cupertino ha avviato lo sviluppo di uno smart display che dovrebbe arrivate sul mercato in due versioni nel corso del 2025. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha svelato altri interessanti dettagli sul dispositivo per la smart home.

Smart display simile all’iMac G4?

A differenza di iPhone, iPad e Mac, i dispositivi per la smart home di Apple non hanno ottenuto un grande successo. Gli attuali Apple TV e HomePod sono prodotti di nicchia. L’azienda di Cupertino vuole quindi aggiornare il catalogo con uno smart display. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il device avrà uno schermo quadrato con dimensioni equivalenti a due iPhone affiancati.

Lo schermo è fissato ad una base tramite un braccio che permette la rotazione in orizzontale e verticale. Il design ricorda vagamente quello del famoso iMac G4 del 2002 (visibile nell’immagine in evidenza). La base potrebbe integrare due altoparlanti, quindi il dispositivo sarebbe in pratica un HomePod con display.

Apple svilupperà un nuovo sistema operativo, denominato homeOS, per lo smart display. Gli utenti troveranno diverse app già note, come FaceTime, Notes e Calendar. Lo schermo può mostrare video e foto, ma la sua funzione principale è il controllo degli accessori nella smart home. Supporterà anche Apple Intelligence, quindi avrà una dotazione hardware adeguata (forse un chip A18).

Secondo Gurman, Apple lancerà sul mercato due versioni. La prima, più economica, sarà disponibile nel 2025. La seconda, più costosa, avrà un braccio robotico per controllare lo schermo, sarà disponibile nel 2026 e costerà circa 1.000 dollari.