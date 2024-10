Apple Mac con chip M4: tre giorni di annunci

Greg Joswiak, responsabile del marketing di Apple, ha confermato il lancio di nuovi Mac a partire da lunedì. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha fornito ulteriori dettagli sui prodotti che dovrebbero essere annunciati tra il 28 e il 30 ottobre. Ci sarà anche un hands-on per la stampa e alcuni creatori di contenuti.

Un’eccitante settimana di annunci

Il debutto del chip M4 è avvenuto a metà maggio con il nuovo iPad Pro (11 e 13 pollici). Ora è arrivato il turno dei Mac. Apple aggiornerà gradualmente l’intero catalogo, utilizzando le diverse varianti del chip. Ovviamente tutti i Mac supporteranno Apple Intelligence (le prime funzionalità IA sono incluse in macOS Sequoia 15.1). La NPU (Neural Processing Unit) offre prestazioni fino a 38 TOPS (trilioni di operazioni al secondo).

Non è noto l’ordine scelto da Apple. Secondo Gurman, a partire da lunedì debutteranno un iMac da 24 pollici con chip M4, un Mac mini con chip M4 e M4 Pro, un MacBook Pro da 14 pollici con chip M4, M4 Pro e M4 Max, e un MacBook Pro da 16 pollici con M4 Pro e M4 Max. Due YouTuber hanno mostrato un MacBook Pro da 14 pollici in anteprima all’inizio del mese.

Per iMac e MacBook non si prevedono novità estetiche, mentre il Mac mini avrà un design rinnovato. Le dimensioni saranno simili a quelle del set-top box Apple TV. Dovrebbe avere cinque porte USB Type-C (due sulla parte frontale e tre sulla parte posteriore). Anche se 8 GB di RAM sono sufficienti per Apple Intelligence, alcuni Mac potrebbero avere una dotazione minima di 16 GB, in modo da consentire il multitasking.

I rimanenti Mac verranno aggiornati nel corso del 2025: MacBook Air con M4 (gennaio-marzo), Mac Studio con M4 Max e M4 Ultra (marzo-giugno), Mac Pro con M4 Ultra (giugno-autunno).