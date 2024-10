Apple Intelligence a fine mese, nuovi Mac a novembre

Il noto giornalista Mark Gurman di Blommberg ha svelato quando saranno disponibili le prossime novità software e hardware dell’azienda di Cupertino. Le prime funzionalità IA di Apple Intelligence arriveranno il 28 ottobre con iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. I nuovi Mac, tra cui MacBook Pro e Mac mini con chip M4, saranno in vendita dal 1 novembre.

Apple Intelligence: 28 ottobre

Secondo Gurman, i nuovi iPhone 16 e i precedenti iPhone 15 Pro, gli iPad e i Mac con almeno il chip M1 riceveranno le prime funzionalità IA (solo negli Stati Uniti) di Apple Intelligence con iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 il 28 ottobre. Gli utenti possono già testarle installando le versioni beta pubbliche dei sistemi operativi.

Una delle più utili è Writing Tools (generazione, riscrittura e riassunto del testo). Ci sono inoltre ricordi e rimozione degli oggetti nell’app Foto, risposte smart nelle app Mail e Messaggi, nuova interfaccia di Siri, trascrizione e registrazione nelle telefonate. L’elenco dettagliato si può leggere sul sito di MacRumors.

Per ChatGPT, Genmoji e Image Playground si dovrà attendere le versioni 18.2 a dicembre. In quell’occasione verrà estesa la disponibilità ad altri cinque paesi. A marzo 2025 dovrebbero essere rilasciate le versioni 18.4 con tutte le novità per Siri e forse il supporto la lingua italiana.

Nuovi Mac: 1 novembre

Secondo Gurman, i nuovi Mac verranno annunciati a fine mese e saranno in vendita dal 1 novembre. In dettaglio, Apple svelerà un MacBook Pro da 14 pollici con chip M4, due MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M4 Pro e M4 Max, il Mac mini con chip M4 e M4 Pro e l’iMac con chip M4. È previsto anche un nuovo iPad mini.

Nella prima metà del 2025 arriveranno altri prodotti: MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M4, iPhone SE 4, iPad Air da 11 e 13 pollici, Magic Keyboard per iPad Air e AirTag. Nella seconda metà del 2025 dovrebbero essere annunciati nuovi Mac Studio e Mac Pro con chip M4, oltre agli iPhone 17.