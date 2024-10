Apple annuncia una settimana di novità per i Mac da lunedì

Secondo recenti indiscrezioni, Apple è pronta a svelare una serie di nuovi prodotti MacOS nella prossima settimana. Greg Joswiak, SVP marketing dell’azienda, ha stuzzicato l’interesse del pubblico con un post su X, invitando i fan a tenere d’occhio i loro calendari per gli annunci entusiasmanti che inizieranno lunedì mattina.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Apple svelerà una nuova linea di Mac la prossima settimana

Si prevede che Apple presenterà una gamma di computer Mac dotati dei suoi più recenti chip M4. Tra questi, potrebbe esserci un notebook MacBook Pro da 14 pollici di fascia bassa, insieme a versioni aggiornate dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia alta, che sfoggeranno chip M4 più potenti. Inoltre, si vocifera che l’azienda di Cupertino svelerà anche un nuovo iMac all-in-one con un chip M4.

Il Mac mini più piccolo di sempre?

Una delle indiscrezioni più intriganti riguarda una nuova versione del Mac mini. Secondo fonti non confermate, questo nuovo modello potrebbe essere il Mac più compatto mai realizzato da Apple, con dimensioni paragonabili a quelle dell’Apple TV. Il presunto aggiornamento del Mac mini sarà disponibile in due varianti: una con un chip M4 di fascia bassa e l’altra con una versione più potente dello stesso chip, in grado di supportare più RAM e dotata di una GPU più veloce.

Focus sui Mac dopo il lancio dell’iPad mini

Questa ondata di novità per i Mac arriva sulla scia del recente lancio di una nuova versione dell’iPad mini, avvenuto all’inizio del mese. Sembra che Apple abbia deciso di dedicare la prossima settimana interamente alla sua rinnovata linea di computer Mac, generando grande attesa tra gli appassionati della mela morsicata. Come si dice in questi casi: Stay tuned!