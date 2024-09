Apple: svelato erroneamente il nuovo Mac mini

Il fatto che Apple possa ben presto togliere i veli a un nuovo modello di Mac mini non è assolutamente una novità, si discute insistentemente della cosa già da qualche giorno. A quanto pare, però, la “mela morsicata” ha svelato erroneamente il nuovo computer, con un cambio di codice all’interno di un software, come scoperto dalla redazione di MacRunmors.

Apple: Nuovo Mac mini svelato con un cambio di codice software

Andando più nello specifico, il codice trapelato fa riferimento a un modello inedito di Mac mini con chip Apple Silicon e cinque porte, confermando quanto riportato da Mark Gurman precedentemente.

Questo nuovo Mac mini, il cui lancio è atteso per il 2024, dovrebbe offrire due delle cinque porte USB-C nella parte frontale, come già visto nel design del Mac Studio. Inoltre, è altamente probabile che almeno alcune di queste porte siano Thunderbolt 4, che utilizzano il connettore USB-C per massimizzare la velocità di trasferimento dati.

Nel codice è stata trovata l’indicazione “Apple Silicon Mac mini (5 Port)” e sembra proprio confermare la novità in questione, ma occorre vedere quali saranno le specifiche dettagliate di queste porte e quali migliorie andranno a portare agli utenti nella quotidianità.

Ricordiamo che il modello attuale di Mac mini è stato lanciato a gennaio 2023, offre già quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una HDMI, una Gigabit Ethernet e il classico jack per le cuffie. Con l’aggiornamento, il gruppo capitanato da Tim Cook sembra voler puntare su una maggiore connettività con le porte USB-C, rispondendo alle esigenze degli utenti più avanzati.