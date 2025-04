Nvidia GeForce RTX 5060 e 5060 Ti: confermata la VRAM GDDR7

Come tutti abbiamo visto, circa un mese fa sono trapelate le specifiche della serie GeForce RTX 5060, tra cui i numeri ufficiali delle schede e delle SKU. Il nuovo modello di fascia medio-bassa è pensato per contrastare le prossime soluzioni della concorrenza, come le imminenti AMD RX 9060 e 9060 XT dotate di analoghe configurazioni memoria, oltre che le attuali B570 e B580 di Intel. Le prossime GPU di fascia più accessibile della nuova serie RTX 5000, sembrano far uso in comune del PCB PG152, sia per quanto riguarda la 5060 Ti con 16 GB o 8 GB, che la RTX 5060 base.

Nvidia: confermate le memorie GDDR7 per RTX 5060 e 5060 Ti

La conferma riguardo la presenza delle VRAM di nuova generazione GDDR7 è emersa dai manifesti di spedizione, dove comparivano appunto i numeri SKU delle RTX 5060 con il PCB PG152, corrispondente a SKU 25. Si tratta infatti di un numero che fa specificamente riferimento a un modello Nvidia di scheda con memorie GDDR7 e bus 128-bit. I dati confermano anche l’utilizzo della GPU GB206. Nei dati, fa la sua comparsa anche il PCB PG152, corrispondente a SKU 10 nonché associato al chip grafico GB206 con bus di memoria da 128-bit.

Sembra quindi che l’azienda non abbia intenzione di ampliare il bus di memoria per quanto riguarda la fascia bassa, dato che fondamentalmente rimane invariato rispetto la generazione passata. Naturalmente, l’aggiornamento alla tecnologia GDDR7 permetterà comunque di incrementare la larghezza di banda del 55%, portandola a 448 GB/s, rendendo tutto comunque più efficiente rispetto le GDDR6.

Trattandosi di memorie di nuova generazione, le GDDR7 garantiscono una maggior larghezza di banda a parità di ampiezza bus. Ciò è anche possibile grazie a una miglior codifica dei dati, con una modulazione più efficace.

Naturalmente bisognerà attendere il lancio effettivo delle nuove RTX 5060 di Nvidia, atteso per la prossima settimana, per confermare quanto emerso, nonostante queste indiscrezioni sembrino abbastanza coerenti e credibili con quanto già emerso in precedenza.