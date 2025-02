Nvidia GeForce RTX 5060 Ti: varianti da 8 e 16GB e TBP di 180W

Nuove indiscrezioni che stanno circolando tutt’ora in rete, hanno svelato qualche dettaglio sulla RTX 5060 Ti, la proposta di fascia medio-bassa più potente della nuova generazione di Nvidia, che secondo Wccftech dovrebbe essere disponibile in varianti da 8GB e 16GB di video ram, con la seconda che dovrebbe essere lanciata per prima.

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti sarà disponibile con 8 e 16GB di VRAM consumando 180W

Secondo le informazioni trapelate, Nvidia RTX 5060 Ti da 16GB di memoria GDDR7 da 28GBps è elencata con il codice PG152SK15, mentre la variante da 8GB di RAM ha il codice PG152SK10. Tutte e due fanno uso di un’ampiezza bus da 128-bit, che si traduce in una larghezza di banda effettiva di 448GB/s. Le nuove 5060 Ti dovrebbero fa uso del nuovo connettore di alimentazione 12V 2+6, anche se non in tutti i modelli, per alimentare i 180W di consumo massimo richiesti dalla GPU.

La scheda, nella versione da 16GB, dovrebbe essere presentata il 5 marzo, un giorno prima delle nuove top di gamma RX 9070 e 9070 XT di AMD, mentre sempre stando a Wccftech la variante da 8GB sarà disponibile a partire da aprile. Videocardz aggiunge che quest’ultima versione sarà accompagnata dalla RTX 5060 base.

A parte queste novità, l’azienda sta tuttora affrontando delle problematiche tecniche che hanno colpito in maniera importante i primi modelli lanciati, vale a dire RTX 5090, 5080, 5070 Ti e 5070 base. Oltre ai problemi di stabilità, per cui l’azienda sta lavorando per trovare una soluzione attraverso l’aggiornamento dei driver e anche del firmware. Oltre a ciò, è anche sorto un importante e grave difetto di fabbrica relativo ai processori grafici per cui parte dei ROP non è funzionante e, di conseguenza, non utilizzabile, con un impatto negativo sulle prestazioni delle schede che, anche nei software per il rilevamento della configurazione hardware, risultano avere meno unità di quelle dichiarate ufficialmente dalla casa.