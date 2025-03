AMD Radeon RX 9060 XT sarà disponibile in versioni da 16 e 8GB

Dopo il lancio della nuova serie top di gamma AMD Radeon RX 9070 XT, le voci si concentrano adesso sui prossimi modelli di fascia media e, nello specifico, sulla RX 9060 XT. Questa, secondo le ultime notizie, dovrebbe essere disponibile in varianti da 16 o 8GB.

AMD Radeon RX 9060 XT presto disponibile in versioni da 16 o 8GB di VRAM

L’informazione riguardo le varianti di AMD Radeon RX 9060 XT proviene dal noto insider @harukaze5719, ormai piuttosto conosciuto nel settore, specie quanto si tratta di anticipazioni. La volontà di rendere disponibile la nuova scheda di fascia media in due configurazioni distinte per quanto riguarda la memoria rappresenta probabilmente la volontà da parte dell’azienda di continuare comunque a coprire diverse fasce di mercato, consentendo anche soluzioni più abbordabili che vengano incontro alle esigenze degli utenti.

RX 9060 XT 16GB / RX 9060 XT 8GB Predator Bifrost RX 9060 XT OC 16G

Predator Bifrost RX 9060 XT OC 8G

AN-RX9060XT-16G-OCC

AN-RX9060XT-8G-OCC

PB-RX9060XT-16G-OCC

PB-RX9060XT-16G-OCC

PB-RX9060XT-8G-OCC — 포시포시 (@harukaze5719) March 4, 2025

Il resto dei dettagli sono tuttavia ancora scarsi dato che, a parte l’annuncio del lancio, l’azienda non ha ancora fornito nessuna specifica precisa. Come è facile intuire, la 9060 XT andrà a fronteggiare direttamente la futura RTX 5060 Ti di Nvidia, specie nella sua configurazione da 16GB, che gli permette di mettersi alla pari con la concorrente, anch’essa probabilmente disponibile in varianti da 8 e 16GB.

L’elenco svela anche l’esistenza di una RX 9060 XT realizzata da Acer, la quale prende il nome di Predator Bifrost, insieme ad ulteriori modelli Nitro. È anche noto che la scheda dovrebbe far uso del processore grafico Navi 44, che andrà ad equipaggiare anche la RX 9060 base. La fascia media offrirà in questo modo due modelli, come per la serie RX 9070.

Per quanto riguarda il lancio, AMD ha già confermato che le nuove GPU di fascia media verranno presentate nel secondo trimestre di quest’anno, probabilmente in una data a partire da aprile, in concomitanza al lancio delle RTX 5060 di Nvidia.

Se da un lato AMD ha già presentato delle proposte top di gamma prestazionalmente competitive, si spera riesca a fare lo stesso nella fascia media, dove potrebbe fare la differenza insieme a Intel, anche se, come al solito tutto dipenderà dal prezzo.