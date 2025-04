iMac 24" con M4: 230 euro di sconto su Amazon, è MINIMO STORICO

Occasione da non perdere su Amazon dove il potentissimo iMac da 24 pollici con chipset M4, con 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD, è disponibile in offerta al minimo storico assoluto di 1299 euro invece di 1529. A questo prezzo sta andando a ruba, per cui ti consigliamo di sbrigarti ricordandoti che al checkout puoi anche abilitare il pagamento a rate.

iMac 24 pollici in offerta: un mostro per la tua postazione

Questo gioiello firmato Apple è un all-in-one ultra sottile con display Retina 4.5K da 24 pollici luminoso, nitido e dai colori intensi. Le performance sono gestite dal nuovo chip Apple M4 con CPU e GPU 8-core dandoti velocità, silenziosità e reattività in ogni situazione. Potrai fare praticamente di tutto: dall’editing di foto e video al gaming di ultima generazione. 16GB di memoria unificata e un SSD da 256GB fanno il resto.

In questo caso è in offerta l’elegante modello verde: moderno e fresco, capace di aggiungere personalità alla tua postazione. Non mancano poi videocamera 12MP, audio spaziale, microfoni professionali e tutte le connessioni più evolute: Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3.

Per avere un computer non solo potente, ma anche stiloso da usare e da vedere, iMac da 24 pollici è perfetto. Acquistalo in offerta al minimo storico di 1299 euro invece di 1529, anche a rate.