AMD RX 9070 più veloce di 9070 XT con un BIOS personalizzato

Un utente del forum di PCGamesHardware, noto come Gurdi, ha recentemente deciso di modificare il BIOS di una AMD Radeon RX 9070 base, riuscendo a ottenere prestazioni superiori alla piùpotente RX 9070 XT. Come ben sappiamo, entrambi i modelli di scheda grafica si basano sul medesimo chip grafico Navi 48, ma differiscono significativamente nelle loro configurazioni.

AMD RX 9070 XT è dotata di un numero maggiore di core e di un BIOS ottimizzato per sfruttarli tutti. In passato, sbloccare i core aggiuntivi sulla variante base era un’operazione più semplice di oggi, dato che l’azienda di Sunnyvale ha reso questo processo più complesso nelle ultime generazioni di GPU. Tuttavia, Gurdi ha aggirato queste limitazioni utilizzando una tecnica diversa: il flashing del BIOS della variante XT.

Per il suo esperimento, l’utente ha utilizzato una ASUS PRIME Radeon RX 9070, sulla quale ha caricato il BIOS della ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT. Per quanto riguarda le specifiche base, la RX 9070 offre una frequenza di clock massima di 2,6 GHz e un TGP (Total Graphics Power) di 220W. Con il nuovo BIOS, però, la scheda ha raggiunto una frequenza di ben 3,1 GHz e un TGP di 317W. Nonostante ciò, il numero di core è rimasto invariato, poiché quelli aggiuntivi sono fisicamente disattivati o rimossi direttamente nel silicio della GPU.

I risultati dei test sintetici condotti da Gurdi evidenziano i benefici e la riuscita dell’esperimento: AMD RX 9070 con BIOS personalizzato ha superato la Radeon RX 9070 XT di riferimento, nonostante quest’ultima disponga di più core. Migliori prestazioni si riflettono anche nei giochi, con una miglior resa sui fotogrammi al secondo. Un dettaglio interessante emerso dall’esperimento riguarda anche l’alimentazione: variante XT richiede tre connettori a 8 pin, mentre la base ne utilizza soltanto due, rivelati comunque sufficienti a garantire l’aumento di corrente richiesto.

Ovviamente non mancano i rischi. Modificare il BIOS di una GPU può compromettere la stabilità del sistema o, nei casi peggiori, danneggiare irreparabilmente l’hardware. Per questo motivo, l’operazione è consigliata solo a utenti esperti che abbiano familiarità con il flashing del vBIOS. Il BIOS utilizzato da Gurdi è disponibile su TechpowerUp per chi volesse replicare l’esperimento, ma è fondamentale procedere con cautela e prendere tutte le precauzioni necessarie.