COUPON -140€ per GMKtec NucBox M7: il Mini PC è un AFFARE

GMKtec NucBox M7 è il Mini PC giusto per ogni scrivania: compatto, potente e oggi in forte sconto su Amazon. Il suo comparto hardware lo rende adatto anche alla produttività. Non devi far altro che attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per cogliere al volo l’occasione e acquistarlo a -140 euro.

GMKtec NucBox M7: cosa c’è in questo Mini PC

Può vantare il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Tra le specifiche tecniche vale la pena segnalare il processore AMD Ryzen 7 6850H con chip grafico AMD Radeon 680M a 12 core, 16 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 96 GB), SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB), la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ed Ethernet, il supporto alla risoluzione 8K e la possibilità di collegare fino a quattro monitor in contemporanea. Scopri di più nella pagina dedicata.

Attiva il coupon per sbloccare lo sconto di 140 euro e acquistare il Mini PC di GMKtec (modello NucBox M7) al prezzo finale di soli 389 euro. La configurazione hardware è quella appena descritta. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI e il manuale utente.

Amazon gestisce direttamente la spedizione, mentre la vendita è curata dallo store ufficiale del produttore. C’è poi la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini subito. Chi lo ha già comprato, gli ha assegnato un voto medio molto alto (superiore a 4/5) in centinaia di recensioni.