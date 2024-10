iPad mini 7: modifiche al display per risolvere il jelly scrolling

Uno tra i difetti maggiormente segnalati dagli utenti in possesso del precedente iPad mini 6 è stato il cosiddetto “jelly scrolling”, cosa che, a quanto pare, potrebbe essere stata risolto da Apple con il nuovo iPad mini 7 da poco annunciato, apportando delle modifiche all’hardware del display.

iPad mini 7: finalmente addio al jelly scrolling?

Nell’ultimo episodio del podcast Six Colors, Jason Snell e Dan Moren hanno discusso del nuovo iPad mini 7 e hanno condiviso alcune informazioni sullo schermo. Snell ha riferito che pare ci siano state modifiche non meglio specificate all’hardware del display su iPad mini 7 che dovrebbero fare la differenza relativamente al jelly scrolling, appunto.

Per il momento, ci sono state conferme ufficiali da parte di Apple, si ben chiaro, ma Jason Snell ha lasciato intendere che le informazioni potrebbero provenire da fonti interne alla società.

Ricordiamo che il difetto provoca una sfasatura nel rendering di immagini o testo durante lo scorrimento sul display e ha suscitato numerose lamentele, compromettendo in maniera estremamente negativa l’esperienza d’uso del tablet Apple. Si manifesta in special modo quando il dispositivo viene utilizzato in modalità verticale, dove una parte dello schermo si aggiorna leggermente più velocemente rispetto all’altra.

Successivamente al lancio dell’iPad mini 6 avvenuto nel 2022, un utente insoddisfatto decise di intentare una class action contro Apple accusandola di commercializzare “in modo fraudolento” l’iPad mini di sesta generazione, in quanto perfettamente a conoscenza del problema al display. Il gruppo capitanato da Tim Cook ha tuttavia sempre riferito che l’effetto è un comportamento del tutto normale per gli schermi di tipo LCD.