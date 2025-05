Realme 12 Pro+ è il camera phone definitivo dal prezzo striminzito su Amazon

Spaziale sotto tutti i punti di vista non sol perché è effettivamente bello, ma balla anche. Realme 12 Pro+ è lo smartphone da scegliere se hai un budget non elevato ma vuoi comunque un prodotto che sia all’altezza delle tue richieste. Con un comparto fotografico magistrale, ha anche tante altre caratteristiche eccellenti. A soli 299,99 euro su Amazon, ora è in sconto con un ribasso del 22% e lo paghi circa 80 euro in meno. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello subito.

Realme 12 Pro+, le specifiche tecniche di questo smartphone

È potente e rifinito nei minimi particolari. Anche l’occhio vuole la sua e fatti dire che Realme 12 Pro+ soddisfa ogni gusto con un design curato nelle minuzie e con una colorazione Blu che lo rende prezioso. In mano è un gioiellino dal comfort ergonomico e che offre prestazioni avanzate in qualsiasi categoria o comparto. Infatti è definito come uno dei migliori camera phone nella sua fascia di prezzo.

Tutto lo spettacolo ha inizio direttamente con il display che ha bordi leggermente arrotondati e rende la visione ancora più ampia e immersiva. 120Hz di refresh rate, 6,7 pollici di ampiezza e una gamma cromatica così estesa da fondere le immagini riprodotte sullo schermo con la realtà. Punto forte è il suo comparto fotografico con una serie di obiettivi Sony che sono al pari del professionale: zoom ottico 3x, algoritmo MasterShot omnifocale, 50MP per l’obiettivo principale ed effetto cinematografico per scatti senza precedenti. Ogni tuo gesto, in fin dei conti, viene supportato dal processore Qualcomm Snapdragon 7S che abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria non lasciano spazio ai dubbi. Tutto questo non basta? La ricarica avviene a 67W e la batteria dura fino al giorno dopo.

A soli 299,99 euro su Amazon, il Realme 12 Pro+ è lo smartphone che realizza ogni desiderio. Acquistalo con uno sconto di circa ottanta euro e porta a casa un prodotto completo.