 Monitor da gaming Lenovo Legion 27" FHD con risposta di 0,5ms (-89€)
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Monitor da gaming Lenovo Legion 27" FHD con risposta di 0,5ms (-89€)

Il monitor da gaming Lenovo Legion da 27 pollici con risoluzione FHD e tempo di risposta di 0,5ms oggi è in offerta su Amazon a 89€ in meno.
Monitor da gaming Lenovo Legion 27
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Il monitor da gaming Lenovo Legion da 27 pollici con risoluzione FHD e tempo di risposta di 0,5ms oggi è in offerta su Amazon a 89€ in meno.
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Se vuoi riuscire a vivere delle esperienze indimenticabili con i tuoi videogame devi sicuramente avere un ottimo schermo e quello che ti stiamo segnando oggi e anche in offerta. Se vai velocemente su Amazon puoi acquistare il monitor da gaming Lenovo Legion da 27 pollici a 169,99 euro, invece che 259 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 34% e quindi adesso avrai un risparmio di ben 89 euro sul totale. Tra l’altro c’è la possibilità di pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Il Lenovo Legion da 27″ con risposta di 0,5 ms è imbattibile

Il Lenovo Legion ha una risoluzione FHD WLED 1920 x 1080 p e un pannello IPS che ti permette di vederlo bene da qualsiasi angolazione senza perderti nulla. I colori sono realistici e brillanti anche nelle zone buie e ha una diagonale da 27 pollici con cornice ultrasottile su tre lati per un coinvolgimento maggiore.

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Le tecnologie FreeSync e G-Sync garantiscono il massimo risultato per un tempo di risposta minimo di appena 0,5 ms e riuscirai quindi ad essere molto più rapido rispetto ai tuoi avversari. Inoltre offre un refresh rate da 240 Hz con possibilità di overclock a 280 Hz per avere immagini sempre fluide anche quando sono molto rapide. E poi gode delle porte HDMI e DisplayPort che ti permetteranno di collegare computer e console di gioco.

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Insomma una grandissima promozione da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Perciò prima che scada e il prezzo torna alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming Lenovo Legion da 27 pollici a 169,99 euro, invece che 259 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 26 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
26 mag 2026
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