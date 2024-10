A sorpresa, il nuovo iPad mini con chip A17 Pro

Senza un evento dedicato, la mela morsicata ha appena annunciato in via ufficiale il nuovo iPad mini. Lo ha fatto a sorpresa, con la semplice pubblicazione di un comunicato stampa, dando immediatamente il via alla fase di preordine. Il day one del tablet è invece fissato alla prossima settimana.

Tutto sul nuovo iPad mini (2024)

La novità più importante è quella che riguarda la presenza del chip A17 Pro, così da poter offrire prestazioni evolute rispetto alla generazione precedente. Gli utenti potranno contare su CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core, fino a due volte più rapidi e al supporto per l’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence (quando arriverà). Nulla è stato lasciato al caso sul fronte gaming, con funzionalità come il ray tracing accelerato dall’hardware.

L’intera esperienza ruota attorno al display Liquid Retina da 8,3 pollici con risoluzione 2266×1488 pixel. Sono previsti tre tagli di memoria interna: 128, 256 e 512 GB, partendo dal doppio rispetto alla generazione precedente. Completano la dotazione una fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo e Smart HDR 4, sensore frontale da 12 megapixel con ultragrandangolo, altoparlanti stereo disposti in orizzontale, un intero giorno di autonomia con una ricarica, connettività Wi-Fi 6E e 5G con eSIM (solo per il modello Cellular), Bluetooth 5.3, Touch ID e porta USB-C.

Non manca nemmeno il supporto al pennino Pencil Pro. Il comparto software di basa ovviamente sul sistema operativo iPadOS 18 con l’integrazione di ChatGPT (a dicembre o gennaio), di Siri e di tante altre caratteristiche smart, molte delle quali legate all’IA.

Disponibilità e prezzo

La fase di preordine prende il via oggi, mentre per le consegne bisognerà aspettare la prossima settimana, mercoledì 23 ottobre. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 609 euro per la versione Wi-Fi e da 779 euro per quella Wi-Fi + Cellular. In entrambi i casi, le colorazioni disponibili sono blu, viola, galassia e grigio siderale.