Apple Intelligence verrà attivato in iOS 18.3

Apple ha rilasciato la versione RC (Release Candidate) di iOS/iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3. Oltre ad alcuni bug fix c’è una novità che farà storcere il naso a molti utenti. Le funzionalità IA di Apple Intelligence verranno automaticamente attivate dopo l’installazione dell’aggiornamento (ovviamente solo sui dispositivi supportati).

Perché Apple Intelligence è opt-out?

Apple Intelligence è disponibile da fine ottobre 2024 con iOS/iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Con iOS/iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 sono state aggiunte altre funzionalità e il supporto per ChatGPT. L’utente deve attivare Apple Intelligence nelle impostazioni (opt-in) per usare le funzionalità.

L’azienda di Cupertino ha ora deciso di “imporre” Apple Intelligence con iOS/iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3. Ciò significa che le funzionalità verranno attivate automaticamente in seguito all’installazione dell’aggiornamento o alla prima configurazione del dispositivo. L’utente può disattivare Apple Intelligence nelle impostazioni (opt-out).

Non è noto perché Apple ha preso questa decisione. Forse vuole spingere gli utenti ad utilizzare le funzionalità AI. In base ai dati pubblicati dall’analista Ming-Chi Kuo, le vendite di iPhone diminuiranno nel primo semestre 2025. In pratica, Apple Intelligence non viene considerata una novità che giustifica l’acquisto.

L’attivazione forzata delle funzionalità AI comporterà il download dei modelli di intelligenza artificiale per l’esecuzione locale e quindi una diminuzione dello spazio di storage (almeno 7 GB).

Anche nelle versioni RC di iOS/iPadOS 18.3 sono stati disattivati i riassunti delle notifiche per le app di news e intrattenimento, in seguito agli errori scoperti dalla BBC. Apple ha inoltre migliorato la funzionalità Visual Intelligence (si attiva tenendo premuto il pulsante Camera Control).

Gli utenti possono utilizzare la fotocamera per aggiungere al calendario gli eventi presenti su poster e volantini. È anche possibile sfruttare la funzionalità per riconoscere piante e animali. In macOS Sequoia 15.3 è invece inclusa la funzionalità Genmoji.