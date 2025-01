Apple Intelligence: fix per i riassunti delle notifiche

In seguito agli errori segnalati dalla BBC, l’azienda di Cupertino ha comunicato che rilascerà un fix informativo per i riassunti delle notifiche. Il bug non può essere completamente risolto perché dovrebbero essere aggiornati i modelli di intelligenza artificiale generativa usati da Apple. Verrà modificato il design per chiarire la provenienza delle notizie.

I riassunti possono essere disattivati

Il problema era stato scoperto dalla BBC a metà dicembre 2024. Dopo aver attivato Apple Intelligence e la funzionalità che permette di mostrare nelle notifiche i riassunti delle notizie, gli utenti del Regno Unito hanno notato errori piuttosto gravi che riguardano l’app BBC News.

In un riassunto era scritto che Luigi Mangione si era suicidato. Nel weekend sono stati individuati altri due errori relativi all’app BBC Sport. Secondo l’intelligenza artificiale di Apple, Luke Littler aveva vinto PDC World Championship prima di giocare la finale, mentre Rafael Nadal ha dichiarato di essere gay. È chiaro che il bug potrebbe avere conseguenze per la credibilità della BBC.

Reporters Without Borders ha chiesto ad Apple di rimuovere la funzionalità, in quanto produce informazioni false. L’azienda di Cupertino ha comunicato che rilascerà un aggiornamento per chiarire la provenienza delle notizie.

Attualmente viene mostrata una piccola icona all’inizio del testo. Con la modifica in arrivo verrà specificato meglio che i riassunti sono generati dall’intelligenza artificiale e quindi non sono notizie pubblicate dalla BBC o altre fonti di informazione. I riassunti possono essere disattivati nelle impostazioni. Un portavoce di Apple ha dichiarato:

Apple Intelligence è progettato per aiutare gli utenti a svolgere le attività quotidiane in modo più rapido e semplice. Ciò include i riassunti delle notifiche facoltativi che forniscono agli utenti un modo per visualizzare brevemente le informazioni dalle app e accedere ai dettagli completi ogni volta che lo desiderano. Questi sono identificati da un’icona e il contenuto originale è a portata di tocco. Le funzionalità di Apple Intelligence sono in versione beta e stiamo apportando continuamente miglioramenti con l’aiuto del feedback degli utenti. Un aggiornamento software nelle prossime settimane chiarirà ulteriormente quando il testo visualizzato è un riassunto fornito da Apple Intelligence. Incoraggiamo gli utenti a segnalare un problema se visualizzano un riassunto inaspettato.

Il bug non può essere completamente risolto perché i modelli AI non comprendono il contenuto che devono riassumere. È necessario aggiornare i modelli e ciò richiede molto tempo.