Apple Intelligence: grave errore con le notifiche

Una delle funzionalità di Apple Intelligence, introdotta con iOS 18.1 a fine ottobre, permette di mostrare i riassunti delle notifiche. Gli utenti statunitensi avevano già notato alcune stranezze. In seguito alla disponibilità nel Regno Unito con iOS 18.2, la BBC ha presentato un reclamo all’azienda di Cupertino, chiedendo un fix immediato.

Falso titolo attribuito alla BBC

La funzionalità viene descritta in questo modo: “Apple Intelligence aiuta l’utente a dare la giusta priorità a ogni cosa e a mantenere la concentrazione sull’attività in corso riassumendo le notifiche in modo da mostrare solo i dettagli chiave sulla schermata di blocco“. Nel caso della BBC si tratta delle notifiche che riguardano alcune notizie, tra cui quella relativa a Luigi Mangione, italoamericano che ha ucciso il CEO di UnitedHealthcare (Brian Thompson). Questo è lo screenshot che mostra l’errore:

Secondo Apple Intelligence, la BBC ha pubblicato un articolo in cui è scritto che Luigi Mangione si è sparato. Apple è stata contattata per risolvere il bug, ma al momento non ha risposto. Si tratta di un classico esempio di allucinazione che diffonde una fake news. In questo caso viene fornita un’informazione sbagliata all’utente con gravi danni per l’immagine. Un portavoce ha dichiarato:

BBC News è il mezzo di informazione più affidabile al mondo. Per noi è essenziale che il nostro pubblico possa fidarsi di qualsiasi informazione o giornalismo pubblicato a nostro nome, comprese le notifiche.

Un caso simile è capitato al New York Times a fine novembre. Il quotidiano aveva pubblicato un articolo sul mandato di arresto per Netanyahu da parte della Corte penale internazionale. Apple Intelligence ha invece indicato nella notifica che il Primo Ministro israeliano era stato arrestato.