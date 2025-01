Tim Cook di Apple elogia DeepSeek nonostante le polemiche

Il CEO di Apple ha definito i modelli di AI di DeepSeek “un’innovazione che guida l’efficienza“. Durante la chiamata sugli utili trimestrali di giovedì, Tim Cook ha risposto alle domande degli analisti sulle ambizioni di Apple nel campo dell’intelligenza artificiale.

Tim Cook loda DeepSeek per la sua innovazione

“In generale, penso che l’innovazione che spinge l’efficienza sia una buona cosa. Ed è esattamente ciò che si vede in R1“, ha dichiarato Cook, commentando l’impatto dei modelli di DeepSeek sui margini di Apple.

Cook ha sottolineato che Apple adotta un approccio ibrido per l’intelligenza artificiale. Alcune attività semplici vengono eseguite localmente, utilizzando i modelli di AI proprietari sui chip in silicio personalizzati dei dispositivi. Altre attività più complesse, invece, girano nel cloud grazie a partnership con fornitori di modelli di AI.

Il CEO ha anche sottolineato che Apple ha sempre adottato un approccio “prudente e ponderato” per questo tipo di spese.

L’unica partnership di Apple è con OpenAI

Al momento, Apple ha una sola partnership nel campo dell’AI, quella con OpenAI. Grazie a questa collaborazione, ChatGPT può rispondere a domande complesse degli utenti iPhone in un cloud privato.

Proprio questa settimana, OpenAI ha affermato di avere prove che i suoi modelli di AI siano stati utilizzati per addestrare quelli di DeepSeek attraverso un processo chiamato “distillazione“. Se fosse vero, ciò violerebbe le politiche di utilizzo di OpenAI e minerebbe i risultati ottenuti da DeepSeek. Ma questo non ha impedito al CEO di Apple di fare un complimento a DeepSeek.

Possibili nuove collaborazioni per Apple, ma non con DeepSeek

Apple ha fatto capire che la partnership con OpenAI non è esclusiva e che in futuro potrebbe integrare nell’iPhone i modelli di AI di altre aziende, come Gemini di Google o Claude di Anthropic. Tuttavia, Cook non si è spinto fino a suggerire che Apple integrerà i modelli di DeepSeek.

Oltre alle accuse di furto di proprietà intellettuale da parte di OpenAI, diversi analisti tech hanno ipotizzato che i modelli di AI di DeepSeek siano stati addestrati con un numero di GPU e costi di calcolo molto maggiori rispetto a quanto dichiarato dall’azienda. Ciò significherebbe che l’addestramento non è stato così efficiente come si pensa. Tuttavia, il laboratorio cinese di AI vende l’accesso ai suoi modelli a un prezzo molto scontato rispetto a quanto fanno i laboratori americani.

Apple Intelligence non dà la spinta sperata alle vendite

Gli investitori hanno tempestato Cook di domande anche sul successo di Apple Intelligence. Il lancio graduale delle funzionalità di AI di Apple non sembra aver creato l’immediato impulso alle vendite di iPhone che alcuni avevano previsto. Anzi, nell’ultimo trimestre le vendite sono leggermente diminuite rispetto all’anno scorso.

Nel tentativo di dare una lettura più favorevole al calo, Cook ha affermato che l’azienda ha registrato vendite più forti nelle regioni in cui Apple Intelligence era stata lanciata rispetto a quelle in cui non lo era ancora.

Apple ha dovuto affrontare altri problemi con le sue funzionalità di AI, oltre alla loro scarsa disponibilità. Questo mese ha dovuto sospendere i riassunti di articoli di notizie generati dall’AI dopo che la funzione aveva prodotto titoli fuorvianti.