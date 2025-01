L'AI DeepSeek R1 addestrata con le GPU NVIDIA vietate

DeepSeek sta facendo parlare di sé tutta la Silicon Valley, e non è un caso. L’azienda cinese ha creato un’AI, R1, che tiene testa al famoso OpenAI o1, fino a poco fa considerato il re indiscusso del settore. Ma non è solo la qualità a far discutere.

I creatori sostengono di aver addestrato il modello usando le GPU H800 di NVIDIA – quelle versioni “limitate” che sono state modificate apposta per poter essere vendute in Cina e a i paletti messi da Washington. Anche se, a dire il vero, non tutti sono convinti che sia andata proprio così…

DeepSeek, l’AI cinese addestrata con le migliori GPU NVIDIA nonostante i divieti?

Come è stato addestrato DeepSeek R1? Secondo Alexandr Wang, responsabile dell’azienda di intelligenza artificiale Scale AI, e a dispetto di quanto abbiamo sentito finora, la start-up con sede a Hangzhou avrebbe avuto accesso alla migliore tecnologia attuale. Vale a dire le GPU Hopper H100 prodotte da NVIDIA.

In un’intervista alla CNBC, Wang afferma di “aver capito che DeepSeek dispone di circa cinquantamila H100”. Secondo Alexandr Wang, c’è una ragione molto semplice per il silenzio su questo argomento. “Ovviamente non possono parlarne perché va contro i controlli sulle esportazioni messi in atto dagli Stati Uniti”, spiega. Insomma, nonostante le sanzioni statunitensi, DeepSeek ha più H100 di quanto si possa pensare…

Resta il fatto che le sanzioni non sono poi così inutili, poiché costringono le aziende cinesi a compiere grandi sforzi per ottenere un numero ridotto di GPU. Secondo Alexandr Wang le restrizioni sui chip e le esportazioni rappresentano un ulteriore ostacolo per il futuro. Potrebbero limitare ulteriormente l’accesso della Cina alle tecnologie avanzate necessarie per sviluppare intelligenze artificiali come DeepSeek. Se le previsioni di Wang si rivelassero accurate, la traiettoria di successo di DeepSeek potrebbe arrestarsi, o comunque subire un notevole rallentamento.