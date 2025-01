Apple, riassunti delle notifiche in pausa: troppe notizie imprecise

Apple ha sospeso i riassunti delle notifiche AI per le app di news e intrattenimento dopo aver ricevuto una valanga di critiche per aver generato avvisi di notizie non accurati. Insomma, l’AI di Apple ha fatto un bel casino…

Apple, riassunti delle notifiche AI disabilitati e maggiore trasparenza

Con le ultime anteprime per gli sviluppatori di iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, Apple ha completamente disabilitato i riassunti delle notifiche per tutte le app di news e intrattenimento. L’azienda promette di riattivarli in un aggiornamento futuro, dopo corretto il tiro.

Ma non è tutto: Apple vuole garantire anche una maggiore trasparenza. D’ora in poi, i riassunti saranno mostrati in corsivo per distinguerli dalle notifiche normali. Inoltre, gli utenti potranno disattivare i riassunti per una specifica app direttamente dalla schermata di blocco.

La decisione di Apple arriva poche settimane dopo che la BBC si era lamentata con l’azienda per un articolo travisato da un riassunto di notifica. Secondo il riassunto generato dall’AI, Luigi Mangione, l’uomo accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson, si era suicidato. Una notizia completamente falsa, che ha fatto infuriare il network.

Una funzione ancora in beta

Apple inizierà anche a informare gli utenti che la funzione dei riassunti delle notifiche è ancora in fase beta quando la attivano. Questa notifica, che si trova nell’app Impostazioni, avviserà gli utenti che la funzione potrebbe contenere errori.

I cambiamenti non sorprendono, visto che la scorsa settimana Apple aveva annunciato un aggiornamento per “chiarire ulteriormente” che il testo visualizzato nei riassunti delle notifiche è generato dall’intelligenza artificiale di Apple. Alcuni ipotizzavano l’introduzione di una nuova etichetta o badge, ma per ora non è così.

In attesa di iOS 18.3

Mentre una beta pubblica è prevista per la prossima settimana, non si sa ancora quando iOS 18.3 sarà disponibile per il grande pubblico. Nel frattempo, gli utenti dovranno fare a meno dei riassunti delle notifiche per le app di news e intrattenimento e fare attenzione a quelli generati per altre app.