 ChatGPT, Claude e Gemini down (20 aprile): cosa sta succedendo?
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ChatGPT, Claude e Gemini down (20 aprile): cosa sta succedendo?

Tutti gli aggiornamenti sul down di ChatGPT del 20 aprile 2026: problemi in corso per il chatbot di OpenAI.
ChatGPT, Claude e Gemini down (20 aprile): cosa sta succedendo?
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Tutti gli aggiornamenti sul down di ChatGPT del 20 aprile 2026: problemi in corso per il chatbot di OpenAI.

Problemi in corso per ChatGPT, Claude e Gemini: sono in tanti a segnalare i down dei servizi di intelligenza artificiale attraverso il portale Downdetector. Considerando che la situazione interessa le piattaforme di diversi provider, non è da escludere che si tratti di un’anomalia in qualche modo legata ai DNS o a un’infrastruttura di rete.

Il down di ChatGPT del 20 aprile 2026 fotografato da Downdetector

Down per i servizi AI: ChatGPT, Claude e Gemini

È in particolare il chatbot di OpenAI ad arrancare, stando ai feedback inviati dagli utenti. Abbiamo eseguito un breve test e in effetti non funziona. Una volta inviato il prompt, semplicemente non risponde, rimane bloccato in una sorta di caricamento continuo.

Il down di ChatGPT del 20 aprile 2026: l'AI non risponde

C’è la conferma del problema da parte di OpenAI, che attraverso la dashboard ufficiale dichiara di essere al lavoro per trovare la causa e risolverla nel minor tempo possibile. Situazione molto simile per Gemini.

Il problema di ChatGPT confermato da OpenAI

E come sempre in questi casi, sui social network sta prendendo piede l’hashtag #chatgptdown. Aggiorneremo questo articolo appena ci saranno novità.

Aggiornamento (20 aprile 2026, 18:55)

Tutto risolto. I tre servizi AI sembrano essersi ripresi. Non è chiaro quali siano state le cause di questo anomalo down simultaneo. I feedback inviati dagli utenti al portale Downdetector sono pressoché azzerati.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 20 apr 2026

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