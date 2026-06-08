App Copilot apparirà sui PC Windows aziendali senza il consenso

Dopo una pausa forzata dovuta a un inconveniente tecnico, Microsoft torna a distribuire automaticamente l’app Microsoft 365 Copilot. Chi utilizza Word, Excel o PowerPoint tramite una licenza Microsoft 365 in ambito aziendale potrebbe quindi ritrovarla tra le applicazioni installate, anche senza un’azione esplicita da parte dell’utente. Una sorpresa gradita per alcuni, meno per chi preferisce decidere personalmente cosa installare sul proprio PC.

Il rollout di Copilot sui PC aziendali

La distribuzione avviene per tappe, attraverso attivazioni graduali della funzionalità. La prima è partita il 4 giugno (con termine previsto il 10), seguita da una seconda tra l’11 e il 17 giugno. Dal 18 al 24 giugno è prevista una fase legata allo schema MSGraph, mentre l’ultima è programmata dal 25 giugno al 1° luglio.

Al momento Microsoft non ha spiegato come gli amministratori IT possano gestire queste attivazioni dal Centro messaggi, e la documentazione ufficiale non riporta alcuna indicazione in merito.

Gli amministratori IT hanno la possibilità di disattivare la distribuzione automatica, impedendo così che i dispositivi dell’azienda ricevano l’applicazione. Tuttavia, Microsoft raccomanda di comunicare la novità agli utenti, per evitare che l’arrivo di una nuova app, comparsa senza alcuna autorizzazione esplicita, generi confusione.

Il fatto che Microsoft debba suggerire agli admin di avvisare i dipendenti perché non si spaventino vedendo un’app non richiesta apparire sul proprio PC la dice lunga sulla percezione che l’azienda ha della propria mossa… La novità non riguarda gli utenti che hanno già l’app installata e quelli nell’Area Economica Europea (EEA).

Copilot ovunque, non c’è scampo

È lo stesso schema degli ultimi mesi. Microsoft installa funzionalità Copilot sui dispositivi degli utenti senza chiedere. Il pulsante fluttuante su Excel, il banner Premium su Teams, il tasto Copilot sulla tastiera. E adesso l’app installata automaticamente.

Gli admin IT possono bloccarla, ma i singoli utenti, no. E Microsoft conta proprio su questo: la maggior parte delle aziende non farà opt-out, la maggior parte dei dipendenti troverà l’app già installata, e l’adozione di Copilot salirà nelle metriche, indipendentemente dal fatto che qualcuno la usi davvero.