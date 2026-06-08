 Google testa l'invio delle ricerche Chrome direttamente ad AI Mode
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Google testa l'invio delle ricerche Chrome direttamente ad AI Mode

Un flag nascosto su Chrome sembra attivare la ricerca diretta in AI Mode, invece della classica pagina dei risultati. L’azienda però smentisce.
Google testa l'invio delle ricerche Chrome direttamente ad AI Mode
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Un flag nascosto su Chrome sembra attivare la ricerca diretta in AI Mode, invece della classica pagina dei risultati. L’azienda però smentisce.
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Un flag nascosto su Chrome Canary (Fulfill Searchbox Queries in AI Mode) fa esattamente ciò che il nome suggerisce, quando si cerca qualcosa dalla barra degli indirizzi di Chrome, invece di arrivare alla pagina classica con AI Overview e link blu, si finisce direttamente su AI Mode, che funziona come una conversazione con un chatbot invece della tradizionale pagina di risultati.

Ricerca di Google sempre più AI, su Chrome arriva il redirect diretto ad AI Mode

Windows Report l’ha scoperto, l’ha attivato, e ha notato che il flag sembra sia molto più completo e pronto al lancio dei tipici prototipi.

Ma il VP di Search Engineering di Google, Rajan Patel, si è affrettato a smentire la cosa e ha scritto su X che si è trattato di un errore e che non è prevista alcuna introduzione dell’AI Mode come impostazione predefinita nelle ricerche di Chrome. Una posizione condivisa anche dall’autore del codice del flag, che ha definito la funzione un semplice esperimento e che per il momento non è destinata al rilascio pubblico.

E chi ci crede!…

La smentita è inequivocabile, ma i fatti raccontano un’altra storia. Google, infatti, negli ultimi mesi ha progressivamente spostato il baricentro della ricerca verso l’intelligenza artificiale. All’evento I/O 2026, l’azienda ha mostrato l’Intelligent Search Box, in grado di elaborare video, immagini, documenti e persino schede del browser, senza contare gli agenti AI nella ricerca e i widget generativi.

In questo contesto, un flag che manda le ricerche direttamente all’AI Mode sembra il passo logico successivo, non un errore. Ma Google dice che non lo è. E l’autore del codice conferma.

Come provarlo

Chi vuole vedere il flag, può aprire Chrome Canary, andare a chrome://flags e cercare “Fulfill Searchbox Queries su AI Mode.” Funziona su Mac, Windows, Linux e ChromeOS.

Ma se Google mantiene la parola, non arriverà mai nella versione stabile. Non significa che l’idea sia morta, solo che non è ancora il momento. Evidentemente, Google sta misurando quanta AI gli utenti sono disposti ad accettare prima di cercare alternative…

Fonte: Windows Report

Pubblicato il 8 giu 2026

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8 giu 2026
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