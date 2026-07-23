ChatGPT ha convinto un paziente a non andare in ospedale

Mentre Scott Winters, pastore americano, era colpito da un’embolia polmonare, ChatGPT lo rassicurava. Secondo la denuncia, il chatbot gli avrebbe detto che i sintomi non erano pericolosi e che non era necessario ascoltare amici e familiari che lo esortavano ad andare in ospedale.

Quando Winters gli ha raccontato che i membri della sua chiesa pensavano fosse folle a restare a casa, ChatGPT ha risposto che la maggior parte delle persone semplicemente non capisce . Winters è sopravvissuto, ma dovrà affrontare anni di riabilitazione fisica e psicologica. Ora ha citato in giudizio OpenAI.

Nuova causa contro ChatGPT per aver dato consigli di salute sbagliati

La causa accusa OpenAI e Sam Altman di negligenza e pratica medica non autorizzata. Il chatbot ha fornito diagnosi proprie e piani di trattamento, in più occasioni. Ha usato le credenze religiose di Winters per convincerlo a non cercare cure mediche. Si è frapposto tra l’utente e la sua rete di persone reali.

Winters ora chiede i danni finanziari. Pretende anche al tribunale di bloccare ChatGPT Salute, la piattaforma che incoraggia gli utenti a caricare documenti sanitari fino a quando delle persone esterne indipendenti non determinino che è sicura. E chiede salvaguardie più forti per impedire a ChatGPT di rispondere a domande su trattamenti medici specifici e diagnosi.

La difesa di OpenAI

I termini di servizio di ChatGPT dicono chiaramente che il servizio non è destinato a diagnosi o trattamenti medici. Ma OpenAI incoraggia attivamente gli utenti a caricare i propri referti sanitari su ChatGPT Salute. E si vanta del numero di persone che usano la piattaforma per domande sulla salute, ovvero 230 milioni ogni settimana.

Dire di non essere un servizio medico e nello stesso tempo incoraggiare le persone a utilizzare il sistema per avere consigli sanitari, è una contraddizione in fieri, e certamente non passerà inosservata in aula…

Le altre cause pendenti

Quella di Scott Winters non è l’unica causa contro OpenAI. L’azienda deve già difendersi da una causa per morte ingiusta dopo la morte per overdose di un diciannovenne che, secondo l’accusa, aveva seguito un piano di trattamento generato da ChatGPT. Un secondo procedimento, avviato dalla famiglia Carrier, sostiene che il chatbot abbia favorito il suicidio di un adolescente.

In entrambi i casi viene chiesta la sospensione di ChatGPT Salute. Tre vicende diverse, un elemento comune: milioni di persone continuano a usare ChatGPT per ottenere consigli sulla salute.

ChatGPT comunica in modo molto diverso da un motore di ricerca. Quando Google mostra un risultato sulla salute, è evidente che si sta leggendo il contenuto di un sito web. Quando un chatbot risponde con un linguaggio naturale, il tono può dare l’impressione di un consiglio personale. Non lo è. Ma, in una situazione di emergenza, quella distinzione rischia di passare in secondo piano.