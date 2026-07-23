Ricerca AI: Reddit interrompe la collaborazione con Google?

Secondo le fonti del Wall Street Journal, Reddit potrebbe interrompere la collaborazione con Google. L’azienda di Mountain View utilizza i contenuti pubblicati dagli utenti sulla piattaforma social per l’addestramento dei suoi modelli AI. La funzionalità AI Overview ha tuttavia causato una diminuzione delle visite. Google afferma invece che i clic verso i siti sono aumentati.

Reddit si pente della scelta fatta nel 2024?

Reddit ha implementato diverse misure per bloccare l’accesso ai contenuti da parte dei bot AI. Perplexity è stata denunciata per lo scraping senza autorizzazione. OpenAI e Google ha invece sottoscritto un accordo commerciale. Nel caso dell’azienda di Mountain View si parla di 60 milioni di dollari all’anno (non c’è nessuna conferma ufficiale). La FTC ha chiesto informazioni sulla vendita dei dati e potrebbe avviare un’indagine.

La partnership prevede l’accesso ai contenuti di Reddit tramite API. Google utilizza questi dati per l’addestramento dei suoi modelli Gemini. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l’azienda guidata da Steve Huffman potrebbe però interrompere la collaborazione avviata nel 2024 (prossima alla scadenza).

L’uso crescente della funzionalità AI Overview, che fornisce le risposte alle query sotto forma di riassunto delle fonti, ha ridotto drasticamente il traffico verso i siti web, Reddit incluso. In pratica, gli utenti non cliccano più i tradizionali link mostrati nei risultati delle ricerche (più in basso). Con AI Mode non vengono più visualizzati, ma sono citate le fonti.

Gli editori possono bloccare il bot di Google usato per lo scraping AI. Quello di AI Overview e AI Mode è lo stesso usato per l’indicizzazione dei siti. In caso di blocco, i siti scompariranno dai risultati di Google Search. Solo nel Regno Unito è possibile bloccare la visualizzazione del sito nelle risposte di AI Overview e AI Mode, senza influenzare la ricerca tradizionale (non è noto quando l’opzione verrà estesa ad altri paesi).

Un portavoce di Reddit ha dichiarato che sono in corso negoziati con Google:

Molto è cambiato da quando sono stati firmati i primi accordi, ma i nostri obiettivi rimangono gli stessi: garantire che ogni partnership promuova la nostra attività e riconosca il valore unico dei dati di Reddit. Esistono diversi modi per farlo. Ne discuteremo al tavolo delle trattative.

Google afferma che AI Overview invia miliardi di clic ai siti web ogni settimana.

Le nostre funzionalità di intelligenza artificiale mettono in evidenza i link ai siti e aiutano creatori e editori ad ampliare il proprio pubblico.

In pratica non è vero che il traffico è diminuito. Probabilmente, le aziende che rilevano i dati, come Semrush, utilizzano metodologie sbagliate.