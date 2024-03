Vendita dati a Google: indagine della FTC su Reddit?

Nel documento inviato alla SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti relativo all’IPO per la quotazione in Borsa, Reddit ha confermato di aver ricevuto dalla FTC una richiesta di informazioni sulla vendita dei dati a terze parti per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa.

Nessun indagine formale al momento

Dopo la pubblicazione di varie indiscrezioni, Google ha confermato di aver sottoscritto un accordo con Reddit per l’accesso ai dati della piattaforma che verranno utilizzati per l’addestramento dei suoi modelli di IA generativa. La somma versata dall’azienda di Mountain View dovrebbe essere circa 60 milioni di dollari all’anno.

Nel documento inviato alla SEC è scritto che sono stati firmati altri accordi con terze parti per un totale di 203 milioni di dollari in tre anni. La richiesta di informazioni è stata recapitata il 14 marzo. La FTC vuole conoscere i dettagli su vendita e condivisione dei dati generati dagli utenti per l’addestramento dei modelli IA.

Reddit sottolinea nel documento di non aver attuato nessuna pratica commerciale sleale o ingannevole. Al momento non è stata avviata nessuna indagine formale, ma i futuri azionisti devono sapere che potrebbero esserci sanzioni e quindi una diminuzione del valore delle azioni.

A fine gennaio, la FTC ha avviato un’indagine nei confronti di Alphabet (Google), Amazon, Anthropic, Microsoft e OpenAI per conoscere il tipo di partnership tra le aziende. Sono infatti noti gli investimenti di Microsoft in OpenAI, Google in Anthropic e Amazon in Anthropic.