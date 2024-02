Reddit con Google per addestrare i modelli IA

Sembra essere Google la società con la quale Reddit avrebbe siglato l’accordo anticipato nei giorni scorsi da alcune voci di corridoio, mettendo i dati presenti sulla propria piattaforma a disposizione del gruppo di Mountain View, affinché possano essere impiegati per la fase di addestramento dei modelli IA. Manca ancora un annuncio ufficiale, ma è quanto riportato oggi da Reuters, sulla base delle informazioni riferite da tre fonti ritenute affidabili e a conoscenza della stretta di mano, seppur rimaste anonime.

IA: i modelli di Google istruiti con i dati di Reddit

Sono trapelati dettagli anche in merito al valore economico della collaborazione: 60 milioni di dollari all’anno, sborsati da bigG per l’accesso all’archivio. Non dovrebbe trattarsi di una partnership esclusiva.

Nel 2023, Reddit ha dichiarato l’intenzione di monetizzare l’utilizzo del proprio archivio da parte di realtà terze, attraverso una modalità gestita in ogni aspetto, evitando così che i dati possano essere sottratti e dati in pasto ai sistemi di intelligenza artificiale in modo indiscriminato, mediante un’attività di scraping incontrollata.

Lo slogan Dive into anything ( Immergiti in qualsiasi cosa ) scelto dalla piattaforma descrive bene il suo principale punto di forza: una conoscenza collettiva alimentata dagli utenti stessi, all’interno di discussioni relative a pressoché ogni argomento esistente. La qualità e l’affidabilità delle informazioni dovrà comunque essere garantita prima della fase di addestramento, per evitare che i chatbot e gli altri servizi che faranno leva sui modelli IA istruiti possano generare contenuti inattendibili o inesatti.

Il lancio di Reddit risale al 2005, a opera dello sviluppatore Steve Huffman (attuale CEO) e dell’imprenditore Alexis Ohanian. Ha sede a San Francisco e oggi occupa la posizione 16 tra i siti Web più visitati al mondo, è al lavoro ormai da tempo sul proprio ingresso in borsa. La quotazione potrebbe essere ormai alle porte. Gli analisti ritengono che già entro questa settimana emergeranno dettagli importanti in merito. La società è stata valutata intorno ai 10 miliardi di dollari in un round di finanziamenti del 2021.