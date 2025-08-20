 Facebook e Instagram: traduzione vocale AI per tutti
Meta ha annunciato la disponibilità globale della traduzione audio automatica dei reel con sincronizzazione delle labbra su Facebook e Instagram,
Gemini

Meta ha annunciato la disponibilità globale della funzionalità mostrata durante la conferenza Connect di fine settembre 2024. Sfruttando l’intelligenza artificiale è possibile ottenere la traduzione automatica della voce per i reel su Facebook e Instagram. L’azienda di Menlo Park ha inoltre confermato l’indiscrezione di The Information sulla ristrutturazione della divisione AI.

Traduzione vocale con lip syncing

La funzionalità permette ai creatori di contenuti di doppiare e sincronizzare automaticamente i reel in un’altra lingua. In questo modo sarà possibile raggiungere più persone e incrementare il numero dei follower. Meta AI Translations, disponibile per i reel su Facebook e Instagram, utilizza suono e tono della voce originale.

I creatori di contenuti possono anche attivare il lip syncing. L’audio tradotto viene sincronizzato con i movimenti delle labbra. In tal modo si ottiene un maggiore realismo perché sembra la lingua originale. La traduzione AI è inizialmente disponibile da inglese a spagnolo e viceversa. Altre lingue verranno aggiunte nei prossimi mesi. Adam Mosseri, capo di Instagram, ha pubblicato su Threads un video in inglese e la corrispondente versione in spagnolo.

È possibile scegliere le relative opzioni che vengono mostrate prima della pubblicazione di un reel. Eventualmente si può controllare il risultato in anteprima. I follower possono passare alla versione in lingua originale. Per usare la funzionalità su Facebook servono almeno 1.000 follower, mentre su Instagram è accessibile a tutti gli utenti con account pubblico.

Meta Superintelligence Labs in quattro parti

L’azienda di Menlo Park ha diviso il Meta Superintelligence Labs (MSL) in quattro gruppi. In base alla comunicazione interna vista da Bloomberg, questi sono i nomi e rispettivi compiti:

  • TBD Lab (guidato dal Chief AI Officer Alexandr Wang): supervisionerà i grandi modelli linguistici di Meta, compresi i tool Llama usati dall’assistente AI.
  • FAIR (Fundamental AI Research): laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale che opera all’interno dell’azienda da oltre un decennio e si occupa di progetti a lungo termine.
  • Products and Applied Research: team guidato dall’ex CEO di GitHub (Nat Friedman) che applicherà modelli e ricerche ai prodotti di consumo.
  • MSL Infra: sviluppo dell’infrastruttura necessaria a supportare i progetti AI.

Secondo il New York Times, Meta potrebbe ridurre il numero di dipendenti e usare modelli “closed source” di terze parti.

Fonte: Meta

Pubblicato il 20 ago 2025

Luca Colantuoni
20 ago 2025
