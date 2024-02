Reddit vende i dati degli utenti a un’azienda di AI

Reddit, il popolare sito web di social media, ha stipulato un contratto milionario con un’azienda di intelligenza artificiale per fornirle i dati dei suoi utenti. Secondo Bloomberg, il contratto vale circa 60 milioni di dollari all’anno e fa parte della strategia di Reddit per aumentare le sue entrate in vista della sua imminente quotazione in borsa.

Il nome dell’azienda non è stato rivelato, ma si tratta di una delle maggiori nel settore. Il contratto prevede che Reddit conceda all’azienda l’accesso ai post e ai commenti degli utenti, che verranno usati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale.

Come funziona il contratto e perché è controverso

Il contratto si basa sull’uso delle API di Reddit, ovvero le interfacce di programmazione che consentono di accedere ai dati del sito web. Reddit ha iniziato a far pagare le aziende per l’uso delle API nell’aprile 2020, offrendo diversi livelli di prezzo a seconda delle esigenze dei clienti. Le aziende che si occupano di AI hanno bisogno delle API per poter addestrare i loro chatbot. Reddit offre una fonte di dati ricca e varia, in quanto contiene i post e i commenti di milioni di utenti su diversi argomenti, scritti negli ultimi 18 anni.

Tuttavia, il contratto ha sollevato alcune critiche e preoccupazioni, sia da parte degli utenti che degli sviluppatori. Gli utenti si sono lamentati del fatto che Reddit stia vendendo i loro dati senza il loro consenso e che ciò possa violare la loro privacy e i loro diritti. Gli sviluppatori si sono opposti al fatto che Reddit stia facendo pagare per l’uso delle API, che prima erano gratuite e che sono essenziali per creare applicazioni alternative o complementari al sito web. Infatti, nel 2020, migliaia di comunità di Reddit hanno protestato contro la decisione di Reddit, chiudendo temporaneamente i loro subreddit e causando problemi di funzionamento al sito web.

Quali sono le implicazioni per Reddit e il settore dell’AI

Il contratto con l’azienda di AI è uno dei modi con cui Reddit cerca di incrementare le sue entrate e di attrarre gli investitori. Reddit prevede di entrare in borsa nel 2024, con una valutazione stimata di 5 miliardi di dollari. Per convincere gli investitori della sua redditività, deve dimostrare di poter generare guadagni consistenti e di poter sfruttare il suo enorme patrimonio di dati. Il contratto con l’azienda di AI potrebbe essere il primo di una serie di accordi simili, che potrebbero portare a Reddit ulteriori entrate e visibilità.

Il contratto ha anche delle ripercussioni sul settore dell’AI, in particolare su quello dell’intelligenza artificiale generativa. Le aziende che si occupano di questa tecnologia stanno cercando di migliorare i loro modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ovvero i modelli di IA che possono generare testi coerenti e realistici. Per fare ciò, hanno bisogno di dati di qualità e di quantità, che possono ottenere da fonti come Reddit.

Un esempio di azienda che sta seguendo questa strategia è OpenAI, che ha siglato un accordo con Business Insider e Politico per usare i loro articoli per addestrare i suoi modelli di IA. OpenAI sta anche negoziando con altri editori, tra cui CNN, Fox Corp e Time.