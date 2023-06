Reddit, proteste API in anticipo: si parte dagli iPhone

La modifica delle API su Reddit per impedire agli sviluppatori di servire i database in pasto alle IA non è piaciuta affatto agli utenti, dato che questa mossa sta “rompendo” anche numerose app di terze parti come Apollo, che chiuderà il 30 giugno proprio a causa dei costi insostenibili. La decisione presa dalla società sta convincendo molti utenti a scioperare, ovvero a non frequentare i subreddit più popolari in segno di protesta. A unirsi è anche r/iPhone, il subreddit più importante per gli smartphone della Mela.

Iniziano proteste contro Reddit

Oltre 4.000 subreddit hanno pianificato una protesta che inizierà il 12 giugno e che vedrà oscurare gran parte del sito web. In particolar modo, r/iPhone diventerà privato in anticipo – già in queste ore –, in una decisione molto difficile da prendere: “Nello scenario (alquanto improbabile) in cui la leadership di Reddit farà un cambio di direzione che vede l’inversione del recente cambiamento della politica API, riapriremo il subreddit, ma fino a quando ciò non accadrà, r/iPhone non sarà disponibile per l’uso a qualsiasi titolo”, hanno dichiarato i gestori in un post dedicato.

Quando un subreddit diventa privato, nessuno – eccetto per moderatori e utenti approvati – potrà vedere la pagina principale. In questo caso specifico, anziché rimanere privato per appena 48 ore e da domani, r/iPhone resterà chiuso a tempo indeterminato dopo le disastrose dichiarazioni del CEO di Reddit, Steve Huffman, nel suo ultimo AMA (Ask Me Anything). Anche il subreddit di Apple si oscurerà dal 12 giugno e “valuterà ulteriori azioni” nel caso in cui Reddit non tornerà indietro nei suoi passi.

Si tratta di una decisione molto importante, di un movimento storico che potrebbe infine dare i suoi frutti, portare a un cambio di CEO o addirittura alla chiusura della piattaforma social, nel peggiore dei casi.