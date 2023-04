Reddit modifica API per limitare addestramento IA

Le intelligenze artificiali usano centinaia di servizi come fonte di informazioni e dati per l’addestramento automatico. Tra le tante realtà alle quali si affidano figura anche Reddit, piattaforma che fino a oggi è stata alquanto permissiva per quanto concerne l’uso delle sue API. Stanca di essere sfruttata gratuitamente, però, da queste ore punta alla costruzione di un ecosistema più salutare e sostenibile modificando le API stesse, rendendo l’addestramento delle IA a pagamento.

Reddit cambia le API “contro” le IA

Le politiche ufficiali di utilizzo delle API non parlano dell’addestramento dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni, tantomeno di un uso “eccessivo” dei database per darli in pasto alle IA. Gli unici riferimenti riguardano gli sviluppatori e i diritti di sfruttamento delle API stesse. Ebbene, i gestori di Reddit cambiano tutto aggiornando i termini di utilizzo per gli strumenti e servizi dedicati agli sviluppatori: si tratta, per la precisione, dei Termini per gli sviluppatori, Termini per l’API dei dati, Termini per gli incorporamenti di Reddit e Termini per l’API degli annunci, nonché l’aggiornamento dei collegamenti a questi termini nello User Agreement.

Inoltre, arriveranno a breve nuovi strumenti per i moderatori (pur mantenendo quelli esistenti) affinché essi possano garantire che qualsiasi aggiornamento dei Termini non influisca sugli importanti contributi alle loro comunità.

Per quanto concerne l’uso delle API per addestrare le IA, Reddit chiarisce che sta introducendo un accesso premium per terze parti che richiedono funzionalità aggiuntive, limiti di utilizzo più elevati e diritti di utilizzo più ampi.

Dal comunicato ufficiale estrapoliamo la seguente porzione:

“Quando abbiamo lanciato per la prima volta la nostra Reddit Data API più di sette anni fa, l’obiettivo era consentire agli sviluppatori di creare ottimi prodotti per utenti e mod, alimentati da Reddit, e questo non è cambiato. Da allora, abbiamo visto migliaia di applicazioni nel corso degli anni, come strumenti per semplificare la moderazione e utilità che aiutano gli utenti a rimanere aggiornati sui loro argomenti preferiti. La nostra Data API fornisce anche a terze parti (come accademici, ricercatori e strumenti di ascolto sociale) l’accesso ai dati e, in quanto piattaforma con uno dei più vasti corpus di conversazioni da uomo a uomo online, negli ultimi 18 anni, abbiamo un obbligo per le nostre comunità di essere amministratori di questo contenuto.”

I nuovi strumenti per i moderatori saranno il registro Mod per fornire il contesto sui trascorsi di un utente in un subreddit; tool per la gestione avanzata delle regole di ogni subreddit; e code di moderazione aggiuntive per offrire ai Mod maggiori dettagli sui contenuti segnalati ed eventualmente rimossi.