Apollo chiude il 30 giugno, è colpa di Reddit

Chi utilizza Reddit e possiede un iPhone probabilmente ben conoscerà l’app Apollo, uno dei migliori client per iOS. Peccato però che da fine mese l’app non sarà più disponibile e la colpa, a quanto pare, è proprio di Reddit stessa.

Apollo: fine dei giochi dal 30 giugno

Christian Selig, lo sviluppatore di Apollo, ha reso noto che l’app chiuderà il 30 giugno, questo perché le API di Reddit sono diventate a pagamento e a conti fatti lo sviluppatore non ritiene sia in grado di sostenere la situazione.

Andiamo però con ordine. Ad aprile scorso, Reddit aveva annunciato un importante cambiamento per l’accesso alle sue API, informando che sarebbero diventate a pagamento. Inizialmente non erano stati comunicati i prezzi e sembrava che le cose per Apollo potessero risolversi in qualche maniera. Dopo aver comunicato le cifre, però, Selig ha ritenuto la spesa non sostenibile, dichiarando che il costo è di 0,24 dollari per 1.000 chiamate API, il che, con l’utilizzo di Apollo, porterebbe a quasi 2 milioni di dollari al mese, oltre 20 milioni di dollari all’anno.

I rapporti tra Sleig e Reddit hanno quindi cominciato a incrinarsi. Reddit ha accusato Sleig di ricatto, minacce e comportamenti diffamatori, cose che lo sviluppatore smentisce. Sleig ha a sua volta dichiarato di avere le conversazioni registrate e che quanto affermato da Reddit non è vero, oltre a spiegare di aver pensato a varie soluzioni alternative alla chiusura, come quella di far pagare di più l’app, ma che poi ha deciso di chiudere.

Da tenere presente che lo sviluppatore ha già dichiarato che chi ha pagato per una licenza potrà scegliere se ricevere un rimborso o lasciare i soldi come donazione, ma molti sperano che Sleig cambi idea o che comunque la situazione possa venire risolta in qualche maniera.